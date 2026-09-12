Fiscalía vuelve a alertar del caos con las pulseras antimaltrato: hay "desigualdad territorial" y "carencias" en su uso

La Fiscalía reclama un sistema más uniforme y recursos suficientes para los servicios de análisis forense en casos de violencia de género.

Persisten fallos técnicos en los dispositivos, como problemas de señal y cobertura, que provocan falsas alarmas y sobrecarga policial.

La efectividad y disponibilidad de las pulseras GPS depende del lugar de residencia de la víctima y el agresor, lo que genera disparidad en la protección.

La Fiscalía alerta de desigualdad territorial y carencias en el uso de las pulseras antimaltrato para proteger a víctimas de violencia machista.

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado insiste, de nuevo, en determinados problemas que sufre el sistema de protección a las víctimas de la violencia machista.

Pese al incremento continuo en la asignación de recursos, el Ministerio Fiscal advierte de que el despliegue de las pulseras antimaltratadores —una herramienta clave para la protección de las mujeres— sigue condicionado por graves disfunciones operativas.

En concreto, el Ministerio Público señala que existen "carencias y desigualdades territoriales" que impiden garantizar una respuesta homogénea y eficaz para las víctimas en todo el país.

El documento recalca, de hecho, que el código postal o la provincia en la que residan la víctima y/o el agresor condicionan de manera directa tanto la tasa de imposición judicial de estos dispositivos como la efectividad de su funcionamiento diario.

La Memoria también subraya, como ya hiciera hace un año, en la edición de 2025 —elaborada en base a datos de 2024— que siguen produciéndose fallos en la señal de estos brazaletes GPS.

Por otro lado, la Memoria de la Fiscalía también solicita "avanzar hacia un modelo más uniforme y suficientemente dotado" en relación con los servicios de análisis forense en procedimientos de violencia machista.

Ello afectaría, por tanto, a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI).

La Memoria pone de manifiesto una "marcada heterogeneidad en el grado de implantación" de las UVFI en los distintos territorios, así como de su "dotación profesional" y su "forma de funcionamiento".

Existen, de hecho, "diferencias apreciables entre comunidades autónomas e, incluso, entre provincias de una misma comunidad".

Ése es el caso, por ejemplo, de Extremadura.

La provincia de Badajoz cuenta con "escasos recursos", señala la Memoria de la Fiscalía. "Resultan insuficientes" y generan "dilaciones en la entrega de sus dictámenes".

En comparación, en Cáceres, el tiempo medio de emisión de informes en los procedimientos judiciales de violencia de género es significativamente corto (entre 7 y 10 días).

Así las cosas, el Ministerio Público reclama "garantizar un acceso equitativo a la pericia forense integral en todo el territorio nacional".

Las pulseras antimaltrato

No es ésta la primera vez que la Fiscalía incluye en su Memoria quejas sobre los fallos de las pulseras antimaltratadores.

El año pasado, el documento lamentaba la "gran cantidad" de archivos de causas judiciales que habían provocado los problemas técnicos derivados del cambio de proveedor del sistema de control de estos brazaletes GPS.

Asimismo, la Fiscalía alertó el año pasado de los problemas de cobertura de las pulseras en determinadas zonas.

Ello generaba falsas alarmas repetidas en el centro de control telemático (Cometa), que depende del Ministerio de Igualdad, aunque su gestión está externalizada.

Y, además, provocaba una doble consecuencia perversa. Por un lado, sometía a las víctimas a episodios continuos de angustia, estrés e incertidumbre.

Por otro, contribuye a la sobrecarga de las patrullas policiales, que deben verificar de urgencia alertas que, en múltiples ocasiones, responden a simples incidencias de red o al rápido agotamiento de la batería de los terminales.

Pero además, como desveló EL ESPAÑOL, el Defensor del Pueblo ya advirtió, en el año 2020, de los "numerosos" errores de las pulseras GPS que controlan la ubicación de investigados o condenados por maltratos a mujeres.

En la última Memoria, hecha pública este jueves, la Fiscalía rebaja sus críticas, de lo que se intuye que la situación ha mejorado. Aunque no del todo.

La Fiscalía ensalza el "avance significativo" en la "implantación y utilización" de estos dispositivos, pero advierte de que existen las mencionadas diferencias territoriales y "carencias" en el uso de esta herramienta clave para proteger a las mujeres.