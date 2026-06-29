El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos
En marzo de 2025, Belén Gualda, como presidenta de la SEPI, permitió a la compañía siderúrgica utilizar casi 10 millones procedentes de la venta de un inmueble en lugar de consignarlos.
Actualmente, Tubos Reunidos, en favor de la que Leire Díez realizó gestiones, está en concurso de acreedores.
Más información: La 'trama Leire' gestionó una reunión de Tubos Reunidos con Ortuzar cuando presidía el PNV para evitar un pago a la SEPI
Las claves
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El juez Santiago Pedraz ha incluido a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, como investigada en el 'caso Leire'.
La investigación se centra en el rescate concedido por SEPI a la empresa Tubos Reunidos y en gestiones posteriores bajo sospecha.
La decisión del juez responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, existiendo indicios de criminalidad también contra otras 24 personas.
El juez Santiago Pedraz ha sumado a la lista de investigados del llamado caso Leire a Belén Gualda, la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), debido al polémico rescate concedido por este organismo a la empresa Tubos Reunidos y a determinadas gestiones posteriores, ahora bajo sospecha, que beneficiaron a esta compañía.
Así consta en una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Pedraz, instructor del caso Leire, toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez concluye que "existen indicios de criminalidad en su contra", al igual que contra otras 24 personas.
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