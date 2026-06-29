El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

La decisión del juez responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, existiendo indicios de criminalidad también contra otras 24 personas.

La investigación se centra en el rescate concedido por SEPI a la empresa Tubos Reunidos y en gestiones posteriores bajo sospecha.

El juez Santiago Pedraz ha incluido a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, como investigada en el 'caso Leire'.

El juez Santiago Pedraz ha sumado a la lista de investigados del llamado caso Leire a Belén Gualda, la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), debido al polémico rescate concedido por este organismo a la empresa Tubos Reunidos y a determinadas gestiones posteriores, ahora bajo sospecha, que beneficiaron a esta compañía.

Así consta en una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Pedraz, instructor del caso Leire, toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez concluye que "existen indicios de criminalidad en su contra", al igual que contra otras 24 personas.

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