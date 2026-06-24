Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos en 2021, la 'trama Leire' buscó "ayuda arriba del todo" y acabó aprobándose

Tubos Reunidos actualmente está en concurso de acreedores y la devolución del préstamo público sigue en el aire.

El rescate de Tubos Reunidos, valorado en 112,8 millones de euros, fue finalmente aprobado en julio de 2021.

La llamada 'trama Leire' utilizó sus contactos políticos para presionar y lograr la aprobación de la ayuda, pese a la oposición inicial.

Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, se opuso en 2021 al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas.

En 2021, cuando era secretaria de Estado de Energía, la hoy ministra Sara Aagesen se opuso, "por razones ecológicas", a que el Gobierno rescatase a la empresa vasca Tubos Reunidos.

Sin embargo, la llamada trama Leire —investigada actualmente por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz— se movilizó y echó mano de sus contactos políticos para tratar de que la ayuda fuese aprobada. Y, ya fuese por sus gestiones o por motivos ajenos, lo cierto es que, pese a la oposición de Aagesen, así sucedió.

En julio de aquel año, hace un lustro, ésta no era aún ministra, sino secretaria de Estado de Energía y, por ello, miembro nato del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano encargado de aprobar o denegar los rescates a empresas.

Tubos Reunidos pretendía recibir una de estas ayudas para paliar las consecuencias económicas de la Covid-19.

La llamada trama Leire —investigada por sus supuestos tejemanejes para beneficiar, entre otras, a la compañía vasca y cobrar comisiones por ello— logró obtener información interna de cuál fue la postura de Aagesen en la reunión del Consejo Gestor del FASEE que se celebró el 15 de junio de 2021.

La hoy ministra no acudió personalmente, sino que delegó su voto en la subsecretaria de Hacienda. Fue ésta, por tanto, quien comunicó al resto de miembros que la Secretaría de Estado de Energía se oponía, por razones ecológicas, al rescate de Tubos.

¿Cómo lo supo la trama Leire? Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en poder de la Audiencia Nacional, fue Miguel Ángel Figueroa —por entonces, directivo de la SEPI— quien informó a Vicente Fernández, uno de los miembros de esta red y al que investiga Pedraz.

Fernández, de hecho, había sido presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales hasta 2019, por lo que en 2021 aún mantenía una relación muy fluida con directivos que, en ese año, permanecían en la entidad pública.

Al recibir esta información por parte de Figueroa, según detalla la UCO, Fernández activó al llamado Grupo Hirurok, el que él mismo conformaba junto a Leire Díez —la entonces militante del PSOE que actuaba como fontanera para el partido— y al constructor Antxon Alonso.

El informe policial señala que Fernández advirtió a este último de que, con Aagesen en contra, era "difícil de conseguir sacar adelante la operación si no hay una ayuda por arriba del todo". Por ello, le instó a tantear a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Por otro lado, ante el bloqueo en el seno del Consejo Gestor, los directivos de Tubos Reunidos que habían encomendado estas gestiones a la trama Leire —o Grupo Hirurok— acudieron también al Gobierno Vasco.

Según recoge la UCO, el entonces viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandía, habría telefoneado a la Secretaría de Estado de Energía —a Aagesen— para interceder.

Así, al menos, se lo comunicó a Vicente Fernández, a través de WhatsApp, Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos.

Según expresó este último en un mensaje fechado el 17 de junio de 2021, había hablado con Arantxa Tapia Otaegi, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco.

De acuerdo con Irazusta, ésta habría llamado "a la ministra". Así se lo comunicó a Fernández. Aunque no especificó a qué ministra se refería, el informe de la UCO recoge intentos anteriores para lograr que Tapia interviniese en favor de Tubos y contactase con la entonces titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Esto fue lo que Irazusta mensajeó a Fernández el 17 de julio de 2021: "Hablé ayer con Arantxa Tapia y con su viceconsejero Javier Zarraonandia. Arantxa llamo a la ministra, que conoce muy bien, y Javier llamó a la secretaria de Estado para la Energía [Aagesen], que conoce muy bien . El feedback es que todo está bien y que los informes son favorables. De todas formas, seguiremos haciendo presión . Gracias por informarme y vamos empujando para que el martes se apruebe. Un abrazo".

Finalmente, el Consejo Gestor del FASEE aprobó el rescate de Tubos Reunidos, valorado en 112,8 millones de euros, en julio de 2021.

La empresa vasca quebró y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La devolución de este millonario préstamo público sigue, por tanto, en el aire.