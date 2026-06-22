La 'trama Leire' gestionó una reunión de Tubos Reunidos con Ortúzar cuando presidía el PNV para evitar un pago a la SEPI

Tubos Reunidos vendió un inmueble en Sestao por casi 10 millones de euros y pretendía no consignar estos fondos a la SEPI, según la UCO.

El objetivo del encuentro era evitar que Tubos Reunidos tuviera que realizar un pago a la SEPI, tras haber recibido un rescate público de 112 millones en 2021.

La 'trama Leire' organizó una reunión entre Tubos Reunidos y Andoni Ortúzar, entonces presidente del PNV, en enero de 2025.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que la trama Leire concertó una reunión de miembros de la empresa Tubos Reunidos con Andoni Ortúzar, celebrada en enero de 2025. Es decir, cuando éste aún presidía el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El objetivo de dicho encuentro, señalan los agentes de la UCO, no sería otro que tratar de evitar que la compañía vasca, que había sido rescatada en 2021 con 112 millones de euros públicos, evitase hacer un pago a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho informe, incluido en el sumario del llamado caso Leire.

Como detalla la UCO, en septiembre de 2024, Tubos Reunidos —dedicada al sector del acero y actualmente en concurso de acreedores— vendió un inmueble en Sestao (Bilbao).

Ingresó por esta operación casi 10 millones de euros. Y la compañía vasca pretendía no tener que consignar ante la SEPI los fondos obtenidos en esta operación.

Por ello, según detalla el informe, la trama Leire —llamada así debido a que Leire Díez, la fontanera del PSOE, formaba parte de la misma— echó mano de sus contactos políticos.

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