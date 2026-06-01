Chivite, obligada al reintegro de 652.000 euros que se llevó un 'amigo' del PSN con "contratos fraccionados y no ortodoxos"

Vox, que denunció el caso Sendaviva, ha solicitado el informe que detalla las irregularidades, pero el Gobierno navarro ha denegado el acceso al documento.

Las obras investigadas, todas adjudicadas a la misma constructora, se licitaron y ejecutaron simultáneamente y respondían a una única necesidad tras un incendio en el parque Sendaviva.

Un informe del Servicio de Intervención del Gobierno Foral detecta que la empresa Parquenasa dividió indebidamente un contrato global en cuatro menores para evitar los controles legales.

El Gobierno de María Chivite debe reintegrar 652.000 euros por contratos públicos fraccionados y adjudicados de forma no ortodoxa a Carlos Vidaurre, empresario vinculado al PSN.

El Gobierno de María Chivite está obligado, por un informe del propio Ejecutivo navarro, a garantizar el reintegro a las arcas públicas de más de 652.000 euros.

Esta cifra es la suma de varios contratos públicos que fueron troceados y adjudicados al constructor Carlos Vidaurre, el mismo que reformó la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN), formación que encabeza Chivite desde 2014.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona investiga a este empresario, propietario de Adentro Construimos SL.

Y, en el marco de ese procedimiento judicial, el Servicio de Intervención del Gobierno Foral, dependiente del Departamento de Hacienda, ha elaborado un duro y detallado informe sobre dichas adjudicaciones.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este dictamen, fechado el pasado 23 de abril, pero inédito hasta ahora.

La conclusión del informe es tan clara como contundente: la entidad semipública Parquenasa "fraccionó indebidamente" un mismo contrato para convertirlo en cuatro y, uno a uno, los adjudicó de una "forma no ortodoxa".

Una adjudicación global de casi 800.000 euros se convirtió en cuatro contratos menores (procedimientos simplificados), con importes por debajo de los 200.000 euros.

Uno de ellos, de hecho, asciende a 199.999 euros, un euro por debajo del umbral que ya obliga a convocar una mesa de contratación y abrir el proceso a la concurrencia, tal y como exige la Ley Foral de Contratos Públicos.

La empresa de Vidaurre también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz, número dos de Chivite.

"Indicios claros" de troceo

El informe de la Intervención obliga al Gobierno navarro a garantizar el reintegro de 652.000 euros, más intereses de demora.

Ahora bien, se trata tan sólo de una parte de la subvención de 5,8 millones de euros que el Ejecutivo foral concedió a la empresa Parquenasa para la reconstrucción del Parque Sendaviva, a 80 kilómetros de Pamplona, tras un incendio.

Una parte de las obras fue ejecutada correctamente, por lo que la devolución queda ceñida a 652.000 euros, el 100% del montante de tres de los cuatro contratos bajo sospecha.

No obstante, es muy probable que esa cantidad acabe siendo mayor. El informe subraya que la subvención para la Fase IV, la cuarta de las obras investigadas, se tramitó de forma posterior y por otra vía, por lo que el presumible reintegro relativo a la misma se ejecutará aparte.

La Intervención recalca que, como marca la ley, "no podrá fraccionarse el objeto de un contrato para disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que proceda".

Pese a ello, el organismo de fiscalización señala que "las cuatro obras", pese a tener "un objeto similar" y global, fueron adjudicadas una a una. Todas, a la misma constructora.

"Es más, en los cuatro procedimientos simplificados llevados a cabo, resultan invitadas a participar las mismas cinco empresas de construcción", advierte el informe.

Además, las cuatro obras se llevaron a cabo a la vez. Se licitaron entre noviembre y diciembre de 2023 y se ejecutaron en el primer semestre de 2024.

"Y responden a una misma necesidad, enmarcándose dentro del mismo proyecto que consiste en la restauración del parque tras los incendios sufridos el verano anterior. (....) En su conjunto, responden a una única unidad económica, funcional y operativa", añade la Intervención.

Finalmente, advierte de que las cuatro obras se licitan por el importe máximo permitido para los procedimientos simplificados, lo que "constituye un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido".

El partido Vox, el que interpuso la querella por estos hechos que dio lugar al caso Sendaviva, ha solicitado al Gobierno de Navarra una copia del informe que hoy publica EL ESPAÑOL y que ha sido denegada.

Por otro lado, según consta en este dictamen, el Ejecutivo foral planteó a la Intervención una devolución mucho menor, que se ciñese sólo a los sobrecostes de los contratos bajo sospecha.

El órgano fiscalizador rechaza de forma tajante esa posibilidad. "Supone un perjuicio económico al menoscabar o poner en riesgo la integridad de los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra", concluye.

Vox también solicitó al Ejecutivo foral, sin éxito, esa propuesta de devolución por fondos por una cuantía inferior a la que la Intervención, finalmente, ha establecido.