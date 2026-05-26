Peinado convoca a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Barrabés a una audiencia previa al juicio por jurado el 9 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d). Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés para una audiencia previa al juicio por jurado el 9 de junio. Peinado advierte que si alguno de los citados no acude a la audiencia podrá ser detenido y conducido por la fuerza pública. El caso se centra en cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La defensa de Begoña Gómez sostiene que no cometió ningún delito y pide su absolución; la audiencia preliminar servirá para decidir si se abre juicio oral.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, el 9 de junio, a las once de la mañana, para la audiencia previa a su juicio por jurado.

El magistrado instructor del caso Begoña también ha convocado a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.

En un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez advierte de que si alguno de los tres no acude a la audiencia preliminar podrá ser detenido y "conducido por la fuerza pública".

Esta audiencia preliminar constituye un trámite procesal previo a la celebración de un juicio por jurado. Se celebra cuando la investigación judicial ha finalizado, las acusaciones han formulado sus escritos de acusación y los abogados defensores, sus escritos de defensa.

El próximo 9 de junio, Peinado oirá los argumentos de las partes. Tras este acto, según marca la ley, el juez instructor tomará una decisión sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

Jurado popular

Peinado propuso el pasado mes de abril que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez planteó que el juicio del caso Begoña se celebre ante un jurado popular. Es decir, ante nueve ciudadanos legos en Derecho que decidan sobre la culpabilidad o inocencia de la esposa de Sánchez, así como de su asesora y de Barrabés.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver varios recursos y decidir, finalmente, si ese juicio debe o no celebrarse.

Ahora bien, en su escrito de defensa, ya presentado, la mujer del presidente del Gobierno sostuvo que no cometió "delito alguno" y pidió su absolución si finalmente acaba sentándose en el banquillo.

Gómez también reconoció que Álvarez la ayudó en sus negocios de forma "puntual", sin incurrir por ello, aseguró, en un delito de malversación.

La audiencia preliminar

En su resolución de este lunes, Peinado indica que ya no quedan diligencias pendientes de practicar en el caso Begoña.

El juez también deniega a las acusaciones populares celebrar la declaración de Barrabés como prueba anticipada. El empresario estuvo gravemente enfermo al inicio de la instrucción de esta causa.

Ahora bien, como subraya Peinado, "en la actualidad, y en el hipotético acto de la vista oral, no se acredita con un informe médico actualizado al día de hoy, o cercano en el tiempo, ni tan siquiera indiciariamente, que la evolución del estado de salud de dicho acusado le impida acudir a ese acto".

Si Barrabés, finalmente, no pudiera participar en el juicio del caso Begoña, el juez recuerda que ya declaró hace dos años y que lo hizo "con todas las garantías procesales". Por ello, "en su caso", su declaración "podría ser reproducida" en la vista oral, si fuese necesario.

Por otro lado, en su resolución, Peinado también deniega que se celebre en la audiencia preliminar la declaración testifical de José Manuel Ruano, solicitada por la defensa de Begoña Gómez.

Ruano era el co-director de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que la mujer de Sánchez encabezó hasta el año 2024.

En su auto, Peinado indica que la defensa de Gómez "ya ha tenido oportunidad" de solicitar su testifical, "por vía de recurso", a la Audiencia Provincial de Madrid.

"Ésta podría haberla acordado (...) y no lo ha creído necesario en ningún sentido", expresa el juez instructor.