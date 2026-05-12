El juez impide a Manos Limpias desgajarse del resto de acciones populares y acusar a Begoña Gómez de sólo dos delitos

Tras la negativa del juez, Manos Limpias ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para que le permitan actuar de forma independiente.

Manos Limpias solo acusa a Begoña Gómez de malversación y tráfico de influencias y solicita 10 años y 3 meses de cárcel, mientras que el resto de acusaciones pide 24 años por más delitos.

Todas las acciones populares del caso están agrupadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír, según decisión judicial.

El juez del caso Begoña ha impedido a Manos Limpias presentar una acusación propia y separada contra Begoña Gómez.

El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha vuelto a impedir a Manos Limpias formular una acusación propia, desgajada del resto de acusaciones populares, contra Begoña Gómez.

En esta causa judicial, todas las acciones populares están agrupadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír.

No obstante, Manos Limpias, cuya denuncia dio origen a este procedimiento judicial, presentó el pasado 10 de abril un escrito de acusación por su cuenta, en el que acusa a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de tan sólo dos delitos: malversación y tráfico de influencias. Solicita para ella diez años y tres meses de cárcel.

El resto de acciones populares, además de esos dos ilícitos, también atribuye a la mujer del presidente del Gobierno los de apropiación indebida y corrupción en los negocios privados. Y pide para Gómez una pena sustancialmente mayor: 24 años de prisión.

Tras recibir el escrito de Manos Limpias, Peinado lo devolvió directamente a esta asociación, sin incluirlo en el procedimiento judicial. Y recordó que las acusaciones populares del caso Begoña están agrupadas.

Por ello, Manos Limpias recurrió esta decisión; primero, ante el propio juez, que no reculó, y, tras su negativa, ha presentado este martes un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jerárquicamente superior.

"Esta parte entiende, respetuosamente, que la actuación consistente en la mera devolución del escrito carece de amparo legal alguno, suponiendo una vulneración radical del derecho a la tutela judicial efectiva", expresan los abogados de Manos Limpias en este procedimiento, Víctor Soriano e Inma Yáñez.

"Es evidente que debe existir la posibilidad de presentar escritos de forma independiente (...), al menos, para expresar cuestiones propias de la parte que los formula y que no sólo pueden no ser compartidas por la agrupación procesal, sino, como en este caso, que sean de interés contrario", añaden.

Además de acusar a Begoña Gómez de sólo dos de los cuatro delitos, Manos Limpias solicitó archivar la causa para la investigada Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa.

En el caso Begoña, Peinado investigó si se cometió un delito de malversación con la contratación de esta mujer, quien, pese a cobrar un sueldo público, realizó gestiones en favor de los negocios privados de la mujer de Sánchez.

Sin embargo, Manos Limpias no le atribuye ninguna responsabilidad penal y, debido a ésta y al resto de discrepancias que mantiene con las demás acusaciones populares, solicitó constituir un bloque propio y separado.

En su recurso de apelación, tras la negativa del juez Peinado a ello, se lo pide ahora a la Audiencia Provincial de Madrid.