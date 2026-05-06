Hoy por ti, mañana por mí: así operaba la relación de intereses entre Begoña y Barrabés que ha acabado en la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea investiga las adjudicaciones de Red.es ya que afectan a fondos de la UE, mientras Begoña Gómez niega haber influido en favor de Barrabés.

Barrabés asesoró a Gómez en la creación de una cátedra en la UCM y posteriormente formó parte del claustro del máster asociado a dicha cátedra.

Begoña Gómez firmó cartas de recomendación que favorecieron la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a Barrabés, por valor de más de 10 millones de euros de Red.es.

El juez Juan Carlos Peinado considera que la relación entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés responde a un patrón de intercambio de favores.

Do ut des es una locución latina que viene a significar "doy para que me des". Una suerte de interés mutuo. Un hoy por ti, mañana por mí.

Aunque no echó mano de este latinajo, el juez Juan Carlos Peinado sí considera que la relación entre Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés responde cristalinamente a este patrón.

Ella es esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Él, empresario tecnológico. El mismo que aportó a dos licitaciones públicas las manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto— firmadas por Gómez. Y que ganó.

Una de sus empresas, Innova Next SL, obtuvo más de 10 millones de euros de la entidad pública Red.es, dependiente, por entonces, del Ministerio de Hacienda.

Así las cosas, en una resolución del pasado 20 de marzo, el juez Peinado subrayó la "concurrencia de actuaciones que vinculan" los "proyectos profesionales" de Begoña Gómez con "la adjudicación de contratos públicos" en favor de Barrabés.

Según el juez, el patrón que atraviesa la relación entre ambos responde a un claro do ut des.

Sobre las citadas cartas de recomendación, Peinado subrayó que su "relevancia no reside sólo en su contenido, sino también en su contexto".

"[Cada carta] fue aportada [a cada uno de los dos procesos de adjudicación] por una UTE [unión temporal de empresas] vinculada al grupo empresarial de Barrabés, con quien Begoña Gómez ya mantenía una relación profesional", destacó el magistrado.

"Y se presentó en el marco de una licitación promovida por [Red.es], una entidad pública dependiente del mismo Gobierno que, desde dos años antes, presidía el esposo [de Gómez]", añadió Peinado.

Como el propio empresario admitió ante el juez, Barrabés acudió varias veces al Palacio de la Moncloa. No supo concretar cuántas ocasiones —sus respuestas oscilaron entre "más de tres" y cinco— ni fechas concretas, más allá de situarlas a partir de 2020, unos meses después del inicio de la Covid-19,.

Pero sí admitió a qué fue a Moncloa. Llamado por la esposa de Sánchez, acudió al palacio para asesorarla de cara al contenido de una cátedra que ella iba a co-dirigir en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Paralelamente, Barrabés presentó las mencionadas cartas en los dos procesos de licitación convocados por Red.es. Más adelante, el empresario también acabaría formando parte del claustro de profesores del máster adscrito a la cátedra que ayudó a pulir.

El pasado 11 de abril, Peinado propuso juzgar a Gómez y a Barrabés. El juez mencionó en una resolución que, "con sus cartas de recomendación" y mediante "sugerencias veladas o explícitas", la esposa del presidente del Gobierno "trató" de que se adjudicasen al empesario dos contratos públicos, "como posteriormente acontece".

De hecho, el magistrado subrayó el "protagonismo principal" de Begoña Gómez en este episodio, debido a las reuniones en Moncloa y a la "relación de trabajo vinculada al proyecto de la futura cátedra".

Fiscalía Europea

Este miércoles, la mujer de Sánchez, además, tuvo que declarar ante la Fiscalía Europea (EPPO) acerca de su relación con Barrabés.

Aunque las cartas que firmó aparecían mencionadas en la denuncia que dio origen al caso Begoña, la EPPO asumió la investigación de este asunto concreto —las adjudicaciones de Red.es—, al afectar a los fondos de la UE.

Ante la Fiscalía Europea, Gómez aseguró que no influyó en favor de Barrabés, con el que, según dijo, tan sólo le liga una relación profesional y al que describió como un experto en su campo.

Sin embargo, Gómez y Barrabés son algo más que meros conocidos. Como desveló EL ESPAÑOL, fue Jordán de Urríes quien presentó al empresario y al matrimonio presidencial.

¿Quién es este individuo? De Urríes había sido concejal por el PSOE en Benasque (Huesca), el municipio natal de Barrabés, ubicado en el pirineo y rodeado por altísimos picos. Fue el edil más joven de España. En 2020, tras dos años como inquilino de la Moncloa, Sánchez le nombró director general de la Fundación Deporte Joven.

Pedro Sánchez y Félix Jordán de Urriés en Benasque (Huesca) el 4 de abril de 2015.

Pero, además, Jordán de Urríes fue el profesor de esquí de los Sánchez-Gómez. Por otro lado, el Consejo Superior de Deportes (CSD), al que está adscrito la Fundación Deporte Joven, dio un contrato en 2022 al Grupo Barrabés por valor de 7,5 millones de euros.

"Estable, no periférico"

Como indicó Peinado el pasado marzo, una vez Begoña Gómez comienza a dirigir la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva, Barrabés, quien había ayudado a pulir su currículo, queda "integrado [en ella] de forma estable y no periférica".

En la resolución de abril en la que propuso juzgar a la mujer de Sánchez y el empresario, el juez dedica varios folios a analizar la anatomía de este proyecto académico, que, pese a las quejas de Gómez, la UCM optó por no renovar en 2024, en pleno caso Begoña.

De hecho, el instructor concluyó que la cátedra era algo más que un simple proyecto académico. El juez apreció un "potencial de explotación económica ulterior".

El magistrado atribuyó "proyección negocial" a gran parte de la actividad profesional que Gómez comenzó a desarrollar desde que su marido se convirtió en presidente del Gobierno.

En resumen, Peinado considera que la mujer del jefe del Ejecutivo y líder del PSOE aprovechó que el matrimonio se convirtió en inquilino del Palacio de la Moncloa para tratar de asegurarse un beneficio económico futuro. Y que, a partir de 2020, comenzó a poner las piedras en el camino para ello.

De acuerdo con el juez, para acceder a estos negocios, Gómez se valió de "su sola condición de esposa de".

Este martes, ante la Fiscalía Europea, la mujer de Sánchez negó haberse valido de tal condición para influir en favor de Barrabés.