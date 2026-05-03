Aldama pide oír en el juicio un audio de Koldo que hunde a Ábalos: "Te va a quedar medio kilo al mes del petróleo"

El empresario Aldama, el exministro Ábalos y su asistente, Koldo García, en el juicio ante el Tribunal Supremo./ Efe

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de Víctor de Aldama solicita que se reproduzca en el juicio un audio grabado por Koldo García al exministro José Luis Ábalos. En la grabación, se habla de presuntos acuerdos para recibir comisiones mensuales de hasta 500.000 euros por operaciones con petróleo venezolano vinculadas a Juan Guaidó. La conversación también menciona la llamada 'operación Campus Velázquez', relacionada con la compra de terrenos de la SEPI y posibles beneficios económicos para los implicados. Según Aldama, estos negocios estarían conectados con gestiones políticas y el apoyo del Gobierno español a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La defensa del empresario Víctor de Aldama ha pedido a la Sala Penal del Tribunal Supremo que se reproduzca en el juicio a José Luis Ábalos una grabación de una conversación que el exministro y exnúmero 3 del PSOE mantuvo con su asistente, Koldo García,, que confirma extremos relevantes de su declaración de pasado 29 de abril.

Aldama afirmó ante la Sala que "cuando Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela se habla de cupos de petróleo de PDVSA para la financiación del PSOE. Se habla de que el Gobierno de España le apoyara como presidente interino y que él iba a dar una serie de cupos a España para la financiación del partido".

Koldo García grabó el 9 de abril de 2019 una conversación con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que, además de hablar del presunto amaño de obras públicas con Santos Cerdán, se refieren a las gestiones de Aldama con Guaidó.

El defensor del empresario, José Antonio Choclán, ha designado esa grabación entre las pruebas documentales que pide que se expongan en el juicio.

Tanto el audio como la transcripción de su contenido hecha por agentes de la UCO se encuentran incorporados al procedimiento. Para la defensa, la conversación entre Ábalos y García cobra ahora, tras la declaración de Aldama, más sentido.

"Guaidó está sumamente agradecido ¿vale? sabiendo que estás tú esforzándote y haciendo todo lo demás. Y se han puesto en contacto con Gonzalo [Víctor Gonzalo Aldama] ¿vale?, para que una empresa petrolera, que esta supervisada por Estados Unidos, porque le han quitado el control en Estados Unidos a Maduro y han puesto a gente de Guaidó, el intermediario va a ser él. Eso durante tres años, ¿vale? Es uno, uno al mes", le dice García a Aldama en relación al millón de euros que pueden sacar del cupo de petróleo.

"Gracias a ti, que tú les has recibido ¿vale?, y que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos por el Gobierno de España, porque piensan que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecértelo, entonces Gonzalo es el intermediario", añade Koldo

- Hay que conseguir que se pueda llamar, a ver si tú puedes hacer que hable Guaidó con el presidente nuestro, con Pedro. Solamente le quiere dar las gracias porque tiene a 200.000 españoles en Venezuela que están con las mismas necesidades urgentes que los venezolanos, porque están totalmente tirados.

- Tío como (ininteligible), te haces unas pajas mentales, le contesta Ábalos.

- Escúchame, hay dos empresas ¿vale? que están llevándose desde Venezuela. Como va todo de puta madre, generan uno ¿ vale? al mes, y tú estás ahí. Y ahora te digo, eso aparte, ya está hecho, ya está trabajado y ya está listo. En agradecimiento por todo lo que se ha hecho, lo está llevando Gonzalo, y Gonzalo me lo ha dicho a mí, esto me da, ¿vale? Digo vale. "La mitad tú [Koldo] y la mitad él [Ábalos". Ya está, se acabó. Y en cuanto se firme, eso es tuyo.

- En cuanto firme ¿qué?

- En cuanto firme con la petrolera, de uno ¿vale?, la mitad es tuyo, al mes.

- Firma ¿qué?

- Un contrato para suministrar ¿vale?, un petrolero, todos los meses llevando, eh, bruto ¿vale? Que es un petróleo, que es para refinar gasoil (...)

- Pero vamos a ver, ¿qué me quieres decir? Que porque como hemos mediado me va a caer algo, ¿eso es lo que quieres decir? Y ya está.

- Sí, exacto, te va a quedar medio al mes durante tres años.

- ¿ Y cómo? (se ríe) (...) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?

- Sí señor. Las empresas petrolíferas funcionan así.

- No sé cómo funciona esto. Y sé que tu cierras eso y se te queda durante un tiempo (ininteligible) 500.000 pavos al mes. Para asegurarnos, que se haga un contrato.

(...) Me voy a tener que buscarme algo, porque (ininteligible} para dibujar ese flujo, cuando éste haga el contrato, a su vez tiene, tenemos que firmar un contrato y en este caso con quien tiene que hacerlo es con Víctor.

Transcripción de la conversación grabada por Koldo García a Ábalos.

En esa misma conversación, Koldo García y José Luis Ábalos se refieren al dinero que van a recibir si a Aldama le sale bien la llamada 'operación Campus Velázquez'.

El empresario dijo ante el tribunal que presentó una oferta de 250 millones de euros para adquirir unos terrenos pertenecientes a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ubicados en las calles María de Molina-Velázquez, en el centro de Madrid.

El negocio surgió, dijo, porque la entonces ministra María Jesús Montero le comentó a Ábalos que iban a sacar a la venta inmuebles, información que el titular de Transportes transmitió a Koldo García y éste, a Aldama.

No obstante, una vez presentada la oferta por Aldama, el asesor de Ábalos le comentó que Begoña Gómez "quería esos edificios para ella" porque había empezado a trabajar con el Instituto de Empresa, que, efectivamente, instaló allí una de sus sedes.

En el audio grabado a su jefe por Koldo se refieren a esa operación en los siguientes términos:

- ¿Te acuerdas de lo que hablamos de SEPI, el conjunto que está donde están las centrales de SEPI, los edificios, la oferta de 250, que vinieron?, dice Koldo.

- Um, contesta Ábalos.

- Si se ejecuta eso ...

- Pero ¿eso ya se ha reunido?

- Sí, sí, se ha reunido y le ha entregado la oferta, ¿ vale? Entonces, están a la espera de que responda ¿vale?, pero te tengo que explicar. Si se ejecuta eso, a él [Aldama] le generan un montante de cinco.

- ¿Cinco kilos?

- Sí, a ti te corresponden (ininteligible), porque tiene que repartir.