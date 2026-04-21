Peramato prepara la sustitución de Lastra con una fiscal sin experiencia y con 900 puestos menos en el escalafón

En el mismo Consejo Fiscal, se decidirán las solicitudes de Pilar Rodríguez para el Supremo y de Julián Salto para la Audiencia Nacional.

La posible salida de Lastra se atribuye a su papel como testigo en el juicio contra el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Isabel Martín, candidata propuesta, ha trabajado principalmente en la organización de cursos y fue jefa de la Fiscalía de Melilla durante poco más de tres años.

Teresa Peramato, fiscal general, planea sustituir a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid por Isabel Martín, una fiscal con menos experiencia y 900 puestos por debajo en el escalafón.

La fiscal general, Teresa Peramato, ha convocado el próximo día 30 al Consejo Fiscal para decidir sobre su segunda tanda de nombramientos de cargos discrecionales desde que llegó al cargo, el pasado diciembre.

En su toma de posesión, Peramato se comprometió a "sanar bajo mi dirección, con el conjunto de todos los compañeros y compañeras, la herida profunda que ha atravesado a la Fiscalía", en referencia al duro proceso penal que le costó el cargo a su antecesor, Álvaro García Ortiz.

En su primer Consejo Fiscal, la 'sanación' consistió en elegir como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la hasta entonces responsable de la Secretaría Técnica de García Ortiz, Ana García León, sin experiencia alguna en materia de casación.

Promovió igualmente a distintos puestos a cuatro fiscales de la Secretaría Técnica de García Ortiz, entre ellos su mano derecha, Diego Villafañe.

En el segundo Consejo Fiscal "toca continuar el ajuste de cuentas", sostienen distintas fuentes de la Fiscalía, convencidas de que Peramato no propondrá al ministro Bolaños la renovación de Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid.

Lastra concluye el próximo 18 de mayo su mandato como jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, un órgano que conoce bien porque, antes de ser su responsable, fue fiscal 'de a pie' entre 1997 y 2003 y también entre 2013 y 2019.

Número 424 del escalafón, Lastra ha sido miembro de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, vocal del Consejo General del Poder Judicial y teniente fiscal de la Inspección.

Pero también ha sido testigo en el proceso contra García Ortiz. Su declaración fue uno de los elementos en los que se basó el fallo condenatorio de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Es en este hecho en el que las fuentes consultadas encuentran el motivo de la posible defenestración de Lastra.

Nadie de la Fiscalía Superior o de la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la plaza. Tampoco la organización más representativa de la carrera, la Asociación de Fiscales, presenta un candidato, ya que tiene la intención de apoyar a Lastra por la gestión que ha realizado.

Quien disputa la Fiscalía Superior a Lastra procede, de nuevo, de la Secretaría Técnica. Isabel Martín (número 1306 del escalafón) llegó a este órgano en octubre de 2018 y se ha dedicado fundamentalmente a la organización de cursos de formación para fiscales.

Ex asociada a la AF, Martín acudió a las sesiones del juicio contra García Ortiz para expresarle su apoyo.

Isabel Martín, a su llegada al juicio contra García Ortiz.

Ingresó en la carrera fiscal en 2007 y fue destinada al área de Melilla, a cuya jefatura accedió en julio de 2015.

Permaneció al mando de los ocho fiscales de la plantilla de Melilla poco más de tres años, hasta que en 2018 fue nombrada integrante de la Secretaría Técnica de la entonces fiscal general, María José Segarra. De ahí aspira a pasar a dirigir a los 384 fiscales de la Fiscalía Superior más grande y de compleja organización de España.

Pilar Rodríguez, al Supremo

En la misma reunión del Consejo Fiscal está previsto que se diriman las plazas solicitadas por otros dos fiscales que estuvieron relacionados con el proceso a García Ortiz.

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo investigada pero fue exonerada antes del juicio, ha solicitado una vacante en la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Rodríguez, reconocida por su dedicación y conocimiento jurídico, es responsable de la Fiscalía de Madrid desde octubre de 2018.

Julián Salto, el fiscal que presentó la denuncia contra el empresario Alberto Rodríguez Amador, pareja de la presidenta madrileña, origen del proceso al fiscal general, ha solicitado la titularidad de una plaza de fiscal de la Audiencia Nacional.

Salto estuvo querellado, pero fue exculpado antes de que el procedimiento llegara al Tribunal Supremo. Ya está en la actualidad destacado en la AN.