Bárcenas declara que la 'trama Kitchen' le robó un audio dando dinero a Rajoy: "Cuando salgo de prisión, ha desaparecido"

El pendrive desaparecido también contenía grabaciones relacionadas con Javier Arenas y la contabilidad extracontable del Partido Popular.

Bárcenas también afirmó que ordenó destruir copias de los audios almacenados en la nube, encargando la tarea a un preso desde la cárcel.

El ex tesorero asegura que ese audio, guardado en un pendrive, fue robado de la galería de arte de su esposa tras salir de prisión.

Luis Bárcenas declaró que tenía un audio en el que entregaba un sobre con dinero a Mariano Rajoy en la sede del PP.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado que poseyó una grabación en la que se escucharía cómo entregó un sobre con dinero a Mariano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno.

Así se ha pronunciado este lunes en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto dispositivo parapolicial, orquestado desde el Ministerio del Interior, dedicado a sustrarle documentación perjudicial para el Partido Popular.

Según ha detallado Bárcenas, esta grabación, alojada dentro de un pendrive, le fue "robada" una vez fue trasladada a la galería de arte y restauración que tenía su mujer, Rosalía Iglesias, en la madrileña calle General Díaz Porlier.

Ahora bien, ha admitido que "nadie ha oído ese audio", que asegura que grabó con su audio en el despacho de Rajoy en la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova.

"El pendrive lo llevo [a la galería] yo", ha explicado el extesorero del PP en su declaración como perjudicado en este juicio, que se ha extendido desde las diez y veinte de la mañana hasta más allá de las tres de la tarde.

Bárcenas ha explicado que, al poco de salir de la cárcel —estuvo en prisión provisional entre 2013 y 2015 por el caso Gürtel—, se dispone a organizar la documentación que almacenó en Díaz Porlier. Y el pendrive no estaba.

Tal y como ha subrayado el excontable del PP, a dicho local tuvo acceso permanente uno de los acusados en este juicio, Sergio Ríos, quien fue el chófer de la familia Bárcenas-Iglesias entre 2013 y 2015.

Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Ríos fue captado por la supuesta trama policial que espiaba al extesorero, a la que suministró información.

Bárcenas también ha confirmado que también tuvo la grabación a Rajoy almacenada en la nube digital. De hecho, tal y como ha narrado, mientras estaba en prisión, encargó a otro preso que la borrase de dicho cloud.

A través de una nota manuscrita, exhibida en esta sesión del juicio, el extesorero del PP encargó a dicho interno lo siguiente: "Hay que destruir todos los audios de M. R. [siglas de Mariano Rajoy] cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos".

"Un sobre" para Rajoy

Aunque en declaraciones anteriores —como investigado en otros procedimientos— Bárcenas negó la existencia de dicha grabación, este lunes, ha señalado que la efectuada a Rajoy es "muy cortita". Y que tuvo lugar en el despacho del entonces presidente del Gobierno en la sede nacional del PP, ubicada en la madrileña calle de Génova.

Interrogado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el extesorero del partido ha detallado que entregó un sobre con dinero en efectivo a Rajoy, el "saldo" sobrante de la contabilidad extraoficial de la formación.

De acuerdo con su versión, el entonces jefe del Ejecutivo le reprochó que llevase un registro físico de dichas cuentas, los llamados papeles de Bárcenas.

De hecho, según su relato, Bárcenas entregó a Rajoy una de esas hojas, la última de la libreta. "Él se gira y lo mete en el destructor de papeles. Era una fotocopia", ha explicado este lunes.

Por otro lado, Bárcenas ha indicado que dicho pendrive también contenía un audio grabado a Javier Arenas, exdirigente del PP. En dicho clip, se escucharía al extesorero mencionar que redactó un acta notarial sobre dicha contabilidad extraoficial.

El pendrive también almacenaría un audio —desaparecido, como los otros dos— en el que Bárcenas se graba a sí mismo explicando cómo "la forma de funcionar de la contabilidad extracontable del partido".

"En 2015, voy a [la calle] Díaz Porlier y el pendrive no aparece. No estaba allí", ha subrayado el extesorero del PP este lunes.

"Podría haberlo denunciado, pero, en fin... No tenía intención de denunciar que existía un pendrive con grabaciones que alguien me había robado ni nada por el estilo...", ha precisado.

Ahora bien, el extesorero del PP también ha relatado cómo, en 2013, aún interno en la prisión de Soto del Real (Madrid), encargó a otro preso que, durante un permiso penitenciario, destruyese los tres audios mencionados.

El extesorero ha indicado que entregó 4.500 euros —la cifra es diferente a lo declarado en otras ocasiones— a aquel preso, quien se le presentó como un "genio de la informática" para una red de narcotráfico. "Le doy las claves de acceso a esa documentación", ha indicado.

"Algo debió hacer: cuando yo salgo [de prisión], en la nube ya no tenía nada", ha relatado el excontable del PP.

Este lunes, Bárcenas ha relatado que cursó esa petición a través de Sergio Ríos, a quien, según ha dicho, también ordenó trasladar unas 25 cajas de documentación, ubicadas en la sede del PP, al estudio de arte de su mujer.

Sin embargo, según ha explicado, el propio Bárcenas, antes de entrar en prisión, personalmente, lleva el pendrive al local de la calle General Díaz Porlier.

—¿Por qué algo tan sensible sale de su casa y lo lleva al estudio de su mujer, donde todo el mundo tenía llaves?— le ha preguntado Jesús Mandri, el abogado de otro de los acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

—Llaves del despacho sólo tenía ella. Me parecía que mi casa no era el lugar más oportuno para tener algo tan sensible, podía haber un registro de mi domicilio— ha respondido Bárcenas.