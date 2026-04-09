El exjefe de redes de Vox niega ante el juez haber agredido a un menor, pero admite relaciones sexuales "consentidas" con él
Javier Esteban ha declarado este jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), como investigado por un supuesto delito de agresión sexual.
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Javier Esteban, exjefe de redes de Vox, ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a un menor, aunque reconoce que mantuvo relaciones "consentidas" con él.
La supuesta víctima, ahora mayor de edad, denunció que cuando era menor Esteban le realizó tocamientos sin consentimiento.
En la denuncia, el joven aportó conversaciones de WhatsApp y relató que el encuentro se produjo tras varias insistencias de Esteban.
Esteban dimitió de su cargo en Vox tras hacerse pública la denuncia y defendió su inocencia en redes sociales.
Javier Esteban, antiguo gestor de las redes sociales de Vox, ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a un menor en 2023. Ahora bien, ha admitido que tuvo relaciones íntimas, de forma "consentida", con él.
Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes judiciales, conocedoras del contenido de la declaración de Esteban ante el juez Marcelino Sexmero.
Como adelantó este periódico, el exresponsable de las redes sociales del partido, nacido en 1998, había sido citado a declarar para este jueves, como investigado por un supuesto delito de agresión sexual.
El pasado diciembre, fue denunciado por un joven de 18 años, quien asegura que, siendo menor —hoy ya no lo es—, Esteban le realizó tocamientos no consentidos.
El juez Sexmero ya tomó declaración, el pasado 4 de marzo, a la supuesta víctima, quien se ratificó en su denuncia.
Este periódico tuvo acceso al escrito que este último presentó el pasado 12 de diciembre en una comisaría de Policía Nacional. En él, relata que la supuesta agresión sexual habría ocurrido hace casi tres años.
El denunciante narraba que conoció a Esteban aquel año. Y que, debido a su insistencia, quedó con él para conocerle en persona.
"Me acompañó [a casa], acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento", se lee en la denuncia.
El joven de 18 años también aportó a la Policía varios folios con las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre ambos.
Además, la denuncia incluye un pantallazo que muestra que el perfil oficial de Vox en Instagram (@voxespana) daba like a los stories —publicaciones que sólo permanecen en una cuenta durante 24 horas— colgados por el denunciante.
Dimitió de su cargo
Nada más hacerse pública la denuncia, Esteban, en sus redes sociales, negó haber cometido agresión sexual alguna.
"En mi vida. Demostraré mi inocencia", se defendió. Pese a ello, dimitió como community manager del partido "para no dañar a Vox".
También anunció que pediría su baja como militante. Al conocerse la presentación de la denuncia, fuentes de Vox la enmarcaron en la guerra abierta que la formación mantiene con la que fue su organización juvenil (oficiosa), denominada Revuelta.
Posteriormente, esas mismas fuentes del partido confiaban en que este procedimiento acabaría archivado.
Esteban, en su publicación en redes sociales del pasado diciembre, también recalcó que los hechos denunciados corresponden al año 2023 y la denuncia contra él se presentó más de dos años después.
Los chats
Tal y como consta en los chats entregados a la Policía —y, ahora, en poder del Juzgado—, en las primeras conversaciones entre Esteban y el joven, el primero no tarda en preguntarle al denunciante su edad.
Éste le responde que nació en el año 2007. "De los pequeños, jaja", le dice. "Ahh, qué joven", reacciona el entonces gestor de las redes de Vox.
"Desde muy pequeño me gusta la política", expresa el más joven de los dos, que fue militante en Revuelta. "Yo empecé a esa edad", expresa el ya ex community manager, quien le pregunta también: "¿Qué vas a querer estudiar cuando termines el insti (sic)?".
Posteriormente, Esteban, tras preguntarle si tiene pareja, propone quedar a su interlocutor y "tomar algo de tranquis (sic)". Como pasan varios días y el encuentro entre ambos no se formaliza, el 26 de noviembre, Esteban insiste varias veces en que ambos se vean.
Finalmente, ambos quedaron el 19 de diciembre de 2023, según consta en la denuncia. "Él me citó en su casa. Como no sabía salir de la estación de metro (...), que estaba en obras, vino a buscarme", relató el denunciante.
"Gracias a eso, no fuimos a su casa, sino a la sede de Vox y, después, a tomar algo. Hablamos de la actualidad política, que era lo que realmente me interesaba y me volvió a preguntar si me gustaban los chicos o las chicas", expresaba la denuncia.
"Contesté que me gustaban las chicas de mi edad. Al despedirnos, él [Esteban] insistió en acompañarme al metro. Yo le dije que no hacía falta. Se puso muy pesado y me acompañó, acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento", narra la denuncia.
"Me hizo sentir muy incómodo. Antes de separarnos, me dijo si podía darme un beso en la boca. Le dije que no", finaliza el relato.
El denunciante también narró a la Policía que Esteban, "en público, se refiere a sus víctimas como sus 'niños'". Y se quejó de que, "estando en una discoteca de Polonia", el pasado 11 de noviembre, varios militantes de Vox le preguntaron si era homosexual.
"Esteban había ido diciendo a otros compañeros que yo era gay, dando a entender que habíamos tenido relaciones íntimas", reprochaba el joven.