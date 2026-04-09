El exjefe de redes de Vox niega ante el juez haber agredido a un menor, pero admite relaciones sexuales "consentidas" con él

Esteban dimitió de su cargo en Vox tras hacerse pública la denuncia y defendió su inocencia en redes sociales.

En la denuncia, el joven aportó conversaciones de WhatsApp y relató que el encuentro se produjo tras varias insistencias de Esteban.

La supuesta víctima, ahora mayor de edad, denunció que cuando era menor Esteban le realizó tocamientos sin consentimiento.

Javier Esteban, exjefe de redes de Vox, ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a un menor, aunque reconoce que mantuvo relaciones "consentidas" con él.

Javier Esteban, antiguo gestor de las redes sociales de Vox, ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a un menor en 2023. Ahora bien, ha admitido que tuvo relaciones íntimas, de forma "consentida", con él.

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes judiciales, conocedoras del contenido de la declaración de Esteban ante el juez Marcelino Sexmero.

Como adelantó este periódico, el exresponsable de las redes sociales del partido, nacido en 1998, había sido citado a declarar para este jueves, como investigado por un supuesto delito de agresión sexual.

El pasado diciembre, fue denunciado por un joven de 18 años, quien asegura que, siendo menor —hoy ya no lo es—, Esteban le realizó tocamientos no consentidos.

El juez Sexmero ya tomó declaración, el pasado 4 de marzo, a la supuesta víctima, quien se ratificó en su denuncia.

Este periódico tuvo acceso al escrito que este último presentó el pasado 12 de diciembre en una comisaría de Policía Nacional. En él, relata que la supuesta agresión sexual habría ocurrido hace casi tres años.

El denunciante narraba que conoció a Esteban aquel año. Y que, debido a su insistencia, quedó con él para conocerle en persona.

"Me acompañó [a casa], acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento", se lee en la denuncia.

El joven de 18 años también aportó a la Policía varios folios con las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre ambos.