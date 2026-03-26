La defensa de Begoña Gómez afirma que el juez Peinado utiliza "falsedades" y "falacias" para imputarla

Las claves nuevo Generado con IA La defensa de Begoña Gómez solicita la nulidad de la resolución judicial que transformó el caso en un procedimiento ante el Jurado por presuntos delitos de corrupción. El abogado de Gómez sostiene que las imputaciones del juez Peinado se basan en afirmaciones "falsas" y "falacias" que no están acreditadas. La defensa argumenta que Begoña Gómez ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde 2014, antes de que su esposo fuera presidente del Gobierno. Se rechaza la idea de que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa haya sido determinante en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, según la defensa.

La defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que deje sin efecto y declare la nulidad de la resolución que dictó el pasado 20 de marzo, por la que transformó en un procedimiento ante el Jurado las diligencias previas que instruye contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción.

Esa resolución atribuye a Gómez tráfico de influencias, malversación de fondos, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo que "no se hayan en absoluto acreditados o bien no encajan" en esos tipos delictivos, dice el letrado Antonio Camacho en el recurso.

La defensa afirma que Peinado basa sus imputaciones en afirmaciones "falsas" y en "falacias".

Se refiere, por ejemplo, a la afirmación del instructor de que, a partir de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa “se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”.

Es "una afirmación que falta plenamente a la realidad" y es "absolutamente incorrecta", dice el defensor.

Gómez "ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde el año 2014. Momento en que su cónyuge ni era presidente del Gobierno, ni siquiera secretario general del PSOE". La relación de Begoña Gómez con la UCM está acreditada en el procedimiento.

"Por lo tanto, es falso, como señala el auto, que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark".

"Dicho error” solo se entiende si lo que se pretende es vincular dicho acceso a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas en Begoña Gómez que no habrían sido posibles sin el mismo", interpreta la defensa.

Pero "no fue el cambio institucional de su cónyuge lo que llevó a ampliar su actividad docente, sino su experiencia previa, como han manifestado, de forma reiterada, los responsables de la Universidad Complutense que han declarado", sostiene.