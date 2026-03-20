El juez Peinado dice que Begoña se "prevalió" de ser esposa de Sánchez: "Todos saben el poder de su esposo. Eso intimida"

El juez también indaga si Gómez se apropió de un software desarrollado altruistamente por empresas para su proyecto académico, tras una querella de Hazte Oír.

El magistrado investiga si hubo malversación por la contratación de Cristina Álvarez, amiga y asesora de Gómez, para actividades tanto institucionales como privadas.

Peinado vincula reuniones de Gómez en el Palacio de la Moncloa con la obtención de éxitos profesionales, como la co-dirección de una cátedra en la UCM.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene que Begoña Gómez se sirvió de su condición de esposa del presidente Pedro Sánchez para sus negocios y contactos profesionales.

El juez Juan Carlos Peinado considera que Begoña Gómez se "sirvió de su condición de esposa del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, en sus negocios privados y sus contactos profesionales.

Una "prevalencia" que el juez califica de "moral". Así se pronuncia Peinado en una resolución fechada este mismo viernes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El magistrado señala que el estatus de mujer de Sánchez, así como el de inquilina del Palacio de la Moncloa, "per se, influyen en la conducta de cualquier ciudadano, que sabe del poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones o resoluciones, dictadas por sí mismo u ordenadas a cualquiera de los muchos subordinados jerárquicamente".

En su larga resolución, el juez subraya que Begoña Gómez se reunió con varios contactos profesionales en el palacio presidencial. Entre ellos, con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Tras esa reunión, la UCM aprobó la creación de una cátedra extraordinaria que pasó a co-dirigir la propia Gómez, recuerda el juez.

Peinado vincula así las reuniones celebradas en el Palacio de la Moncloa —"situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano", valora— con ciertos éxitos profesionales de la esposa de Sánchez.

En esa misma resolución, el juez cita, de nuevo, a Begoña Gómez en su Juzgado. En esta ocasión, el 1 de abril, en plena Semana Santa.

¿Para qué? Para comunicarle, otra vez, que de acabar siendo juzgada por el procedimiento penal en el que está investigada, se enfrentará a un jurado popular.

Es decir, a nueve ciudadanos corrientes, legos en asuntos de Derecho y que decidirían, si eso sucede, sobre su culpabilidad o inocencia.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid, jerárquicamente superior al instructor, anuló, por no estar suficientemente motivada, la resolución en la que Peinado tomó la decisión de convertir el llamado caso Begoña en un procedimiento ante jurado.

Aquello no impedía que, como ha sucedido, el juez, en un nuevo escrito bien argumentado, tomase esa misma decisión. Y, por ello, que volviese a citar a Gómez para comunicarle las consecuencias de la misma, que ésta ya conocía de la ocasión anterior.

Es por ello que Peinado, este viernes, ha firmado un largo auto, de 47 folios, en el que repasa los hechos investigados y considera "verosímiles" los supuestos delitos atribuidos a la esposa de Pedro Sánchez.

Y es en un larguísimo párrafo de 36 renglones, sin un solo punto, en el que el instructor señala que Begoña Gómez se habría prevalido de su estatus de mujer del presidente del Gobierno.

Cristina Álvarez

El juez también señala que, en el caso Begoña, está analizando si se cometió un supuesto delito de malversación con la contratación, como la principal asesora en Moncloa de Begoña Gómez, "de su amiga Cristina Álvarez", también investigada en este procedimiento.

"La utiliza no solo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas, desde la gestión cotidiana de la cátedra hasta la colaboración directa (...) para la consecución de financiación de actividades relacionadas tanto con la cátedra como con el máster [adscrito a la misma]", reprocha el juez.

Por otro lado, el magistrado, a raíz de una querella presentada por Hazte Oír, investiga si Gómez se apropió de un software desarrollado de forma altruista por varias empresas para dicho proyecto académico.

En una web de su propiedad e inscrita a su nombre, la mujer de Sánchez ofrecía —gratuitamente, eso sí—una herramienta digital muy similar a la anterior y destinada a pequeñas y medianas empresas.

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