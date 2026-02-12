El exministro Ábalos y Koldo cuestionan al Supremo para juzgarles pero no logran parar la audiencia preliminar

Las defensas de Ábalos y Koldo alegan que, tras la renuncia de Ábalos a su escaño, el caso debería pasar a la Audiencia Nacional y no privarles del derecho a la doble instancia penal.

El empresario Víctor de Aldama, cuya confesión fue clave en la investigación, sigue en libertad provisional y niega haber firmado un acuerdo oculto con la Fiscalía.

Las defensas cuestionaron la competencia del Supremo, solicitaron consultas al Tribunal de Justicia de la UE y promovieron una recusación extemporánea de magistrados, pero no lograron frenar la sesión.

El Tribunal Supremo celebró la audiencia preliminar del juicio por corrupción contra el exministro Ábalos y Koldo García, pese a los intentos de sus defensas por suspenderla.

Pese a los denodados intentos de las defensas del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García para que se suspendiera, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha celebrado ese jueves la audiencia preliminar al juicio de la primera causa de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez.

Se ha cuestionado la competencia del tribunal, se ha pedido que el TS pare el proceso para consultar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha promovido in extremis una recusación claramente extemporánea de cinco de los siete magistrados del tribunal. Pero, finalmente, el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha pronunciado "se levanta la sesión" después de tres horas y media de debate.

Ábalos y García -que intentaron, sin éxito, que se les permitiera seguir la audiencia por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentran desde el 27 de noviembre- permanecieron sentados en la segunda fila de los estrados

Justo detrás de sus defensores, Ábalos a veces somnoliento y García tapándose parcialmente la cara todo el rato, los dos acusados no han tenido que intervenir.

A poca distancia, pero sin hablarse, Víctor de Aldama.

El empresario, mucho más relajado que sus compañeros de banquillo, ha escuchado cómo las defensas del exministro y su antiguo asesor han disparado contra él: han pedido que se indague en su patrimonio y han reclamado que se haga público su "acuerdo opaco" con el fiscal.

Las confesiones de Aldama

No es de extrañar: las confesiones de Aldama -para quien el fiscal pide siete años de prisión frente a los 24 años de Ábalos y los 19 y medio de Koldo García- apuntalaron primero la investigación y luego las acusaciones contra el exministro de Transportes y su colaborador. Gracias a ellas, el empresario fue puesto en libertad provisional, situación en la que sigue.

"No existe ningún acuerdo de conformidad con la Fiscalía", ha dicho, tajante, el defensor de Aldama, José Antonio Choclán. "Estamos conformes con los hechos del escrito de acusación, pero disentimos de las consecuencias jurídico-penales", es decir, con la petición de pena.

Ha explicado que "lo que ha hecho Aldama no es sino un comportamiento procesal que está previsto en la ley penal. Se nos atribuye un delito de organización criminal, que establece una atenuación penal para el acusado que contribuya a desmantelar esa organización, a determinar quiénes son sus responsables y al descubrimiento de los hechos que se atribuyan a esa organización. Esto es lo que ha hecho Aldama: no firmar un acuerdo opaco, sino acogerse a una norma penal para hacer lo que la norma quiere: incentivar esos comportamientos".

Choclán ha anticipado que su cliente "declarará a cada acusación y a cada defensa con total transparencia y dará contestación a cuantas preguntas se le quieran formular para no generar ninguna indefensión".

El fiscal jefe anticorrupción ha intervenido en el mismo sentido. "El pacto de conformidad con un acusado no solo es admisible a nivel nacional e internacional como forma de terminación del proceso, sino que a veces es deseable para buscar la colaboración con los acusados para terminar con determinadas formas de delincuencia. Pero es que con Aldama no existe conformidad en puridad. No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Aldama", ha explicado.

"Hubo una declaración de Aldama en la Audiencia Nacional no inducida por el Ministerio Fiscal y que no fue conocida en sus estrictos términos por el fiscal", ha añadido.

"Cuando decidió declarar, su letrado formuló las preguntas que tuvo por convenientes y la Fiscalía se enteró de lo que iba diciendo en ese mismo acto. Ni es una declaración premiada ni nada relacionado con ello, sino que esa menor petición de pena es la que establece imperativamente el Código Penal". El artículo 21 de esta norma establece como circunstancia atenuante de la pena "confesar la infracción a las autoridad".

La renuncia de Ábalos al escaño

Tanto la letrada de García, Leticia de la Hoz, como el defensor de Ábalos, Marino Turiel, han sostenido que, tras la renuncia del segundo a su acta de diputado, la causa debe ir a la Audiencia Nacional.

Ambos han subrayado que el enjuiciamiento por el Tribunal Supremo les priva del derecho a la doble instancia penal.

Turiel ha remarcado que no hubo un ánimo espurio en la renuncia al fuero ni se trata de 'elegir' al tribunal de enjuiciamiento.

Ábalos dejó el acta "no para eludir al tribunal", ha dicho, sino por "una connotación de tipo económico y vital, que es la que ha condicionado ese cese" como diputado.

Ha señalado que, tras ser suspendido en sus funciones parlamentarias el pasado noviembre a consecuencia de su entrada en prisión, el exministro se quedó sin emolumentos y sin coberturas sociales. "Se produce una 'pariariación'", ha dicho.

"Definitivamente, ya no es aforado, tiene derecho a la doble instancia, al que no puede imponerse un criterio organicista", ha añadido, calificando así el acuerdo de la Sala Penal de 2014 por el que se adoptó el criterio de que el alto tribunal mantiene su competencia si el aforado renuncia una vez que ya está abierto el juicio oral.

De la Hoz ha propuesto una prueba exótica en nuestro sistema legal: que se someta a Koldo García a la prueba del polígrafo "para determinar la veracidad de lo declarado".

La letrada ha pedido también un careo entre Koldo García y Víctor de Aldama. "Eso se decidirá después de que declaren", matizó Martínez Arrieta.

Será si se desestiman las cuestiones previas planteadas, para lo que no hay un plazo prefijado.