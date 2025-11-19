La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por seis delitos de la trama de las mascarillas

La investigación recoge supuestas contrataciones irregulares y favores en la adjudicación de contratos públicos, así como la existencia de una red organizada para beneficiarse de fondos y contactos ministeriales.

La acusación detalla pagos mensuales en efectivo de 10.000 euros a Koldo, supuestamente compartidos con Ábalos, y otras dádivas como el pago del alquiler de un piso de lujo para una persona vinculada al exministro.

Koldo García, asistente de Ábalos, se enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión, mientras que el empresario Víctor de Aldama afronta 7 años y una multa de 3,7 millones de euros por cohecho y uso de información privilegiada.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por seis delitos relacionados con la trama de las mascarillas, incluyendo organización criminal, cohecho y malversación.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes y ex número tres del PSOE José Luis Ábalos por seis presuntos delitos.

Son los siguientes: organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

En un escrito de acusación presentado este miércoles, Anticorrupción solicita, además, 19 años y medio de cárcel para Koldo García, asistente de Ábalos, por esos seis mismos delitos.

La petición de pena para el tercer encausado, Víctor de Aldama, es mucho menor, de siete años de prisión (por cohecho y organización criminal).

La Fiscalía ha tenido en cuenta la confesión del empresario y la aportación de datos a la investigación. No obstante, sí solicita que Aldama abone una multa 3.713.981 euros por el delito de aprovechamiento de información privilegiada.

Las mascarillas

La acusación contra los tres se refiere a la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, para que la que Aldama actuaba como conseguidor, y a las gestiones realizadas por Ábalos y Koldo para favorecer los intereses de éste o de empresarios relacionados con él.

Entre octubre de 2019 y julio de 2022, Aldama pagó en metálico 10.000 euros al mes a Koldo García. Así lo recoge Anticorrupción en su escrito, en el que detalla que "tales entregas de efectivo fueron efectuadas, en ocasiones, en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos".

El escrito de acusación también incluye la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos.

La primera de ellas fue contratada por Ineco y, después, por Tragsatec, dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma admitió ante el juez, no hizo ninguna labor durante dos años y medio.

Aldama, a través de un intermediario, también pagó el alquiler de un piso de lujo para Jésica Rodríguez en el centro de Madrid, a modo de dádiva para el político. Lo hizo de marzo de 2019 a marzo de 2022, por un importe mensual de 2.700 euros.

Él de la conocida como trama de las mascarillas será el primer juicio al que se enfrente el exsecretario de Organización del PSOE, que también está siendo investigado por el supuesto amaño de contratos de carreteras y otras obras públicas dependientes del Ministerio de Transportes (MITMA), departamento que encabezó hasta 2021.

Koldo, el "alter ego de Ábalos"

En su escrito, la Fiscalía relata que, "mientras Koldo García trabajó como conductor al servicio de José Luis Ábalos, se estableció entre ambos una relación de confianza", lo que llevaría a que, ya como ministro, éste le nombrara su asesor.

"Hasta la fecha de su salida del Ministerio de Transportes, el 12 de julio de 2021, coincidente con el cese del ministro y aun después de producido este, Koldo García, convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como

personales, lícitas e ilícitas", detalla Luzón.

"Koldo García fue el alter ego (otro yo, en latín) de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio", expresa el fiscal.

"Hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente, parapetado, tras su asesor", añade.

"Al tiempo, Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que, con frecuencia, se confundían con las propias, actuando, de facto, como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos", señala Anticorrupción.

Por otro lado, el fiscal detalla que Aldama era "el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración" para beneficiar sus intereses.

"Siempre, a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que, igualmente, hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García", precisa el escrito.

"Los integrantes de la organización descrita acordaron la futura comisión de delitos (...) conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando", resume Luzón.

La red de supuestos favores y la extensión de la red por la Administración, tal y como detalla Anticorrupción, no se ciñó sólo a las mascarillas o a la figura de Jésica Rodriguez.

El fiscal relata que, en verano de 2020, Aldama logró que Koldo, "con el conocimiento y la aprobación de José Luis Ábalos, utilizara sus contactos para que el primero de ellos se reuniera con Carlos Moreno".

En ese momento, y desde junio de 2018, esta persona era el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

"La reunión, que, efectivamente, se llevó a término en junio de 2020, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Víctor de Aldama: Pilot Real State", indica el escrito.

"Carlos Moreno, sin competencias directas sobre esta cuestión, trasladó la petición al asesor del gabinete, Ignacio Granados, inspector de Hacienda. Sin embargo, no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna de esta sociedad",