Primer revés para Ábalos: el juez del Supremo rechaza su recurso contra el suplicatorio e insiste en que hay "indicios bastantes"

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado este martes el recurso presentado por el exministro de Transportes y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos contra la decisión de elevar el suplicatorio al Congreso para suspender su inmunidad en la causa que sigue contra él por delitos de corrupción.

El instructor del alto tribunal confirma la petición del autorización al Congreso para proceder penalmente contra Ábalos dado que, afirma, existen contra él "indicios bastantes" y no "meras o simples sospechas".

La resolución descarta que los datos incriminatorios contra Ábalos provengan exclusivamente de la confesión del empresario Víctor de Aldama, que ha asegurado, primero ante la Audiencia Nacional y después en el Supremo, que entregó dinero en metálico al exminisstro y a su asesor, Koldo García, a cambio de contratos públicos.

no existe en este momento más indicio de la entrega de

cantidades en metálico que, por las razones dichas, pudiera haber recibido el

Sr. Ábalos del Sr. Aldama, que las declaraciones prestadas por este último,

tanto ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 como ante este

instructor. También afirmó haber entregado, por parecidas razones, otras

cantidades en metálico a otras personas vinculadas a la Administración,

aforado también alguno y otros no, sin que, respecto de los primeros, por

considerar ese simple indicio insuficiente, se haya cursado suplicatorio alguno.

no se halla en el mismo caso el Sr. Ábalos Meco. No

cabe duda de que sendas entidades dependientes del MITMA (concretamente

Puertos del Estado y Adif) concertaron con una empresa, Soluciones de

Gestión y Ayudas a las Empresas, S.L., cuyos intereses promovía el Sr.

Aldama, sendos contratos de adquisición de equipos de protección individual

(mascarillas), por un importe global significativo, ni tampoco de que el propio

Sr. Aldama habría recibido, a cambio, así lo admite él mismo, una comisión

cuantiosa (alrededor de cinco millones de euros). También aparece acreditado,

el propio don Koldo García así ha venido a reconocerlo que el Sr. Aldama y el Sr.

García, asesor del Sr. Ábalos, mantenían entre sí, antes y después de que se

concertaran dichos contratos, una relación personal fluida; como también

existen ciertos indicios de que el Sr. García podría haber experimentado

determinados incrementos patrimoniales en dinero metálico que, conforme

aseguró el Sr. Aldama, se repartiría después con el Sr. Ábalos.

Es evidente, sin embargo, que la condición de aforado del Sr. Ábalos

Meco, ha impedido, en tanto se concede el suplicatorio que determina el

artículo 71.2 de la Constitución, proceder a la investigación de su patrimonio y,

en particular, no ha sido posible tampoco la adopción de medidas

eventualmente limitativas de sus derechos fundamentales, por lo que los

mencionados indicios respecto de la recepción de cantidades irregulares en

metálico procedentes del Sr. Aldama, solo podrá confirmarse o ser descartada partir de la concesión de aquél y como resultado de la posterior investigación.

no solo son, como también se explicaba en el

auto impugnado, las declaraciones del Sr. Aldama las que justificaron la

decisión de elevar el correspondiente suplicatorio. Existen, como ya se ha

expuesto también, indicios racionales de que el Sr. Ábalos pudo haber

obtenido beneficios económicos, procedentes del Sr. Aldama, de otra

naturaleza distinta a la entrega de cantidades en metálico.

omite tomar en cuenta determinados

datos relativos a los mencionados inmuebles, como también minimiza o resta

importancia a otros que, sin embargo y siempre en los términos indiciarios que

resultan propios de esta fase procesal, parecen muy relevantes

No parece fácil comprender, por otro lado, que, en la tesis mantenida

por don José Luis Ábalos, se permitiera pernoctar provisionalmente a doña

Jessica en el mencionado piso cuando lo cierto es que estuvo residiendo en el

mismo, según resulta de lo actuado, durante varios años. También contrasta

esa, pretendidamente graciosa, cesión del uso de un piso de empresa, con

ciertos mensajes obrantes en las actuaciones en los que doña Jessica dirige

ciertas protestas al Sr. García por el estado de funcionamiento de algún

electrodoméstico, protestas que éste hacía llegar, precisamente, al Sr.

Aldama. Pero es que, además, la renta correspondiente al mencionado piso en

momento ninguno a lo largo de ese tiempo aparece satisfecha, ni en todo ni en

parte, por doña Jessica, sino primeramente por el Sr. Escolano, socio del Sr.

Aldama, y después por el Sr. García (lo que no parece particularmente

compatible con que, en efecto, se tratara de un piso de empresa, cedido gratuita y temporalmente a doña Jessica). Preguntado este último por las

razones que le determinaron a satisfacer durante un tiempo prolongado las

rentas generadas por el disfrute de un piso de lujo en el que residía quien era

entonces la pareja sentimental del Sr. Ábalos, ofreció al respecto una

respuesta realmente confusa.

ch´alé don José Luis ha aportado documentación que justificaría el abono de la renta

unos pocos meses. Ello, sin embargo, no despeja los indicios relativos al

posible beneficio económico que podría haber obtenido con la operación.

Explica el Sr. Aldama que se le pidió que él

mismo la adquiriese para después arrendársela, con opción de compra, al Sr.

Ábalos, añadiendo que él se negó a hacerlo, pero sí logró que lo hiciera una

empresa tercera, Have Got Time. Y lo cierto es que aparece justificado,

siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento,

que, en efecto, la referida vivienda fue adquirida por la mencionada empresa

para, sin apenas solución de continuidad, arrendar la vivienda, con opción de

compra, al Sr. Ábalos. También llama la atención que, cuando éste dejó de

abonar las rentas pactadas y, tras la reclamación que le fue enviada por la

propiedad con relación a las cantidades debidas, el Sr. García reaccionara,

conforme resulta justificado indiciariamente en las actuaciones, de forma

airada (cuando nada parece más natural y previsible que la reclamación de

unas rentas impagadas), remitiendo, además, esa reclamación y sus quejas,

no a los representantes de Have Got Time, propietaria del inmueble, sino,

precisamente, al Sr. Aldama

aparece acreditado en las actuaciones que el Sr. Ábalos

suscribió también un contrato de compra-venta, ahora directamente con el Sr.

Aldama, que tenía por objeto un piso propiedad de éste, de aproximadamente

250 metros cuadrados de superficie, sito en el Paseo de la Castellana de

Madrid, también con opción de compra; opción en la que se fijaba un precio

aparentemente muy inferior al de mercado (750.000 euros).

sin embargo, que dicha

explicación resulta cuando menos confusa, habida cuenta de que, a la vez,

asegura el Sr. Ábalos que firmó el contrato porque necesitaba un piso para

residir en Madrid, lo que se compadece mal con que estuviera ocupado en ese

momento por una tercera persona y además con que se encontrara en mal

estado, razones que, a la vez, aduce para explicar que, finalmente, no llegara

nunca a satisfacer ninguna renta ni a ocuparlo él mismo. En cualquier caso, sí

dispuso de un contrato privado y de la posibilidad de hacerlo valer ante la

propiedad, pudiendo así adquirir un piso que, aparentemente, habría podido

vender después por un precio muy superior.

llama la atención que nada menos que

tres inmuebles, vinculados al Sr. Ábalos de forma directa o indirecta, vengan

siempre a presentar como denominador común la continua presencia, en los

términos dichos, del Sr. Aldama, beneficiado, como se ha dicho, por las

comisiones generadas por las adjudicaciones que entidades dependientes del

Ministerio del que el Sr. Ábalos era titular habían concertado con la empresa

cuyos intereses económicos promovía el Sr. Aldama. De todos los pisos

existentes en Madrid, la pareja sentimental del Sr. Ábalos residía,

precisamente, en uno, de lujo, cuya renta era abonada por un socio del Sr.

CAUSA ESPECIAL/20775/2020

14

Aldama (el Sr. Escolano) y después por el asesor del entonces Ministro. De

todos los chalets ubicados en la costa andaluza, precisamente el Sr. Ábalos

vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una

empresa vinculada entonces con el Sr. Aldama (a la que éste habría ofrecido

que lo comprara, precisamente con el propósito, llevado efectivamente a

término, de que después se arrendara la casa al Sr. Ábalos, con opción de

compra). Y de todos los pisos que el Sr. Ábalos podría haber intentado adquirir

en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un

contrato privado de alquiler, nuevamente con opción a compra y con un precio

aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente,

propiedad del Sr. Aldama.

contra los indicios existentes contra Ábalos que, según destaca, son “meras o simples sospechas”.

Puente detalla en su resolución dichos indicios que, en contra de lo que pretende el exministro --indica el auto-- no se fundamentan únicamente en la declaración de Víctor de Aldama.

En el mismo auto, el juez rechaza la nulidad de las actuaciones instada por Ábalos basándose en que agentes de la Guardia Civil, que participaban en la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional, habrían procedido sin autorización judicial previa, a la apertura de un sobre cerrado dirigido expresamente al exministro y que portaba un hermano del investigado Koldo García, y que fotografiaron los documentos que contenía.

El juez destaca que la UCO ha resaltado en un informe que dicho sobre no estaba cerrado ni estaba nominalmente dirigido a Ábalos, sino que se trataba de un sobre abierto y sin destinatario aparente. El auto añade que, en cualquier caso, los documentos fotografiados carecen de toda relevancia en la investigación de los hechos.

El instructor del alto tribunal, además, ha rechazado la petición de Ábalos de que se declaren nulas las actuaciones judiciales desde el momento en que agentes de la Guardia Civil habrían abierto un sobre dirigido al exministro, vulnerando -según la defensa- el derecho al secreto de las comunicaciones.

Puente desactiva la relevancia de ese supuesto hecho para el procedimiento