"Koldo era quien compraba tabaco" o "yo no llevaba el control del almacén": las perlas de Ábalos ante el juez

El exministro de Transportes y actual diputado en el Congreso José Luis Ábalos declaró este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye una de las ramas del caso Koldo.

Como estaba previsto, y según trasladan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, el exdirigente socialista trató de desmarcarse, punto por punto, tanto de las acusaciones que vertió en su contra Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el "nexo corruptor" de la supuesta trama criminal investigada en esta causa, como de los indicios que recopiló la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe que sirvió para que el juez pidiese su imputación.

Durante el interrogatorio, que se alargó durante tres horas, Ábalos negó cualquier tipo de amaño en adjudicaciones públicas cuando estaba al frente de Transportes (2018-2021). Ni por el contrato de suministro de mascarillas sanitarias al ministerio que él encabezaba ni por diversas obras públicas que Aldama aseguró que fueron "pre-adjudicadas" a cambio de mordidas para el exministro.

El también exsecretario de Organización del PSOE no señaló a nadie del Ejecutivo y descargó la responsabilidad en Koldo García, que declarará el próximo martes en el Supremo, un día después de Aldama. En concreto, aseguró que quien tenía relación con el empresario era Koldo García.

1. "Conductor 24 horas"

Sobre este último, considerado su hombre para todo durante su etapa en Transportes, Ábalos dejó varias perlas en su declaración ante el juez. A la hora de justificar su nombramiento como asesor, Ábalos alegó lo siguiente: "Necesitaba conductor 24 horas toda la semana y tenía que tener un compromiso militante (...)".

"Durante todo este tiempo, me llevaba, me traía y me cuidaba".

Ábalos explicó que como ministro tenía "la posibilidad de nombrar cinco asesores", cada uno con "unas funciones" pero "con la misma retribución": "Había uno especializado en comunicación, otro de redacción de relatos...". ¿Y Koldo García? "Era mi asistente personal".

2. "Me compraba tabaco"

Entre las funciones de Koldo García se encontraban, además de ejercer de chófer a tiempo completo, las propias de un hombre de los recados, porque "cuando estás en el ámbito de lo público" es tal la "intensidad" que uno "no puede dedicar tiempo a su ámbito privado", en palabras de Ábalos. "Era la persona que iba a la farmacia y me compraba tabaco", puso como ejemplo.

"Entonces tenían un trato estrecho", quiso saber el juez. "Sí, lo era", contestó el exministro. "También participaba en seguridad, logística de desplazamiento, recibía los mensajes que se me querían hacer llegar. Era la persona de referencia para llegar a mí".

3. Jesica, una "relación extramatrimonial"

El juez Puente también preguntó a Ábalos sobre su relación con Jesica Rodríguez, una joven que fue novia del exministro y que disfrutó, entre 2019 y 2022, de un apartamento en la Torre España, en la madrileña Plaza de España. "La conocí a finales de 2018 y me la presentó Koldo, entonces inicio una relación sentimental que concluyó en noviembre-diciembre de 2019". ¿El motivo? "Es muy difícil con mi vida pública y su vida privada deja de serlo".

Ábalos reconoció haber hecho "viajes oficiales" con ella y que los gastos los asumía con su patrimonio pero que "por razones de reserva" era Koldo García quien pagaba ya que se trataba "de una relación extramatrimonial".

4. Rompen y sigue pagando el piso

Aunque esa "relación extramatrimonial" entre Ábalos y Jesica Rodríguez finalizó a finales de 2019, ella siguió viviendo en ese apartamento hasta 2022. "Es raro", apreció el magistrado. "¿Quién pagó el alquiler tras el cese de la relación?", inquirió. "Alguna aportación pude hacer para ayudarla", admitió.

Cuando la conoció, Jesica Rodríguez estudiaba Odontología y compartía piso, pero que Koldo García "gestiona con un conocido suyo que le dejase un piso".

5. Mascarillas

Una vez terminó el interrogatorio en sede judicial, Ábalos manifestó ante la prensa que "no se ha quedado nada en el tintero". En efecto, el juez Leopoldo Puente le preguntó por todos los asuntos vinculados a esta causa judicial: el rescate de la aerolínea Air Europa, el contrato concedido a la empresa Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas a Transportes...

Sobre este último asunto, el magistrado quiso saber "qué pasó con las mascarillas, con las sobrantes y las que no se encuentran" porque "hay dos millones de mascarillas que no se sabe dónde están".

Ábalos, contundente, respondió: "Yo no llevaba el control del almacén".