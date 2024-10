La Complutense informa al juez Peinado de que Begoña Gómez cobró 30.000€ en los años que codirigió sus máster

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, cobró unos 30.000 euros de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por co-dirigir sus dos másteres.

Esta cantidad es el resultado de sumar sus honorarios como docente, coordinadora, supervisora de TFMs y demás labores asociadas a la co-dirección de, por un lado, el Máster Propio en Dirección de Fundaraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro y, por otro, del Máster en Transformación Social Competitiva - ODS como Estrategia.

Tal y como consta en un nuevo tomo del sumario del caso Begoña, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la UCM informó en septiembre de estos pagos al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Europa Press El juez Peinado investiga los pagos del IE a Begoña Gómez y pide saber en qué cuentas los recibió

En realidad, existen más pagos a Begoña, que suman una cifra que no llega a superar los 40.000 euros. Pero son anteriores a que se convirtiera en co-directora de ambos másteres.

Concretamente, están fechados entre 2014 y 2019, cuando Gómez era, tan sólo, profesora de la UCM. Por ello, estos pagos previos aparecen, todos ellos, bajo el concepto de "Docencia teórica". Pero desde que Gómez co-dirige ambos másteres únicamente ha recibido de la universidad pública unos 30.000 euros.

Tabla con los pagos a Begoña de la UCM. EL ESPAÑOL

Por ejemplo, como consta en el sumario, cobró 4.400 euros por la co-dirección del primero de sus másteres en el curso 2020-2021. Por el de Transformación Social Competitiva, cobró 4.352 euros en ese mismo periodo. A esas cantidades se suman otras, por conceptos como "Tutorías TFM", "Tribunal TFM" o "Docencia". Y así hasta 30.000 euros.

Gómez, no obstante, no cobró ni un solo euro por ser directora de las cátedras que cobijaban dichos másteres. Ella, de hecho, no es catedrática, sino experta en fundrasing (captación de fondos públicos y privados en favor de causas solidarias, de sostenibilidad...). De ahí que las cátedras sean de tipo extraordinario y requieran de un catedrático de la Complutense como su co-director.

Documentación con los pagos a Begoña de la UCM. EL ESPAÑOL

La UCM también trasladó al juez Peinado que "los motivos que sustentan la decisión [de contratar a la mujer de Sánchez] se basan en la trayectoria de doña María Begoña Gómez Fernández, que coincide plenamente con el tema de la Cátedra Extraordinaria", que no es otro que el sector de la Transformación Social Competitiva.

Este ámbito, conocido como TSC, hace referencia a la adaptación de las empresas y entidades a las exigencias de sostenibilidad medioambiental, igualdad de género y otros extremos recogidos en los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible).

Por otro lado, tal y como recordaba la Complutense al juez, Gómez ya colaboraba con la universidad desde 2012, como co-directora de estudios del diploma de Técnico de Fundraising. Posteriormente, pasó co-dirigir el primero de los dos másteres. En 2020, hizo lo propio con el de TSC, de nueva creación.

Valorada con 5 de 5

De acuerdo con la documentación que consta en el sumario, la UCM informó al juez de que Begoña Gómez "fue valorada por sus estudiantes con la máxima nota (5 sobre 5) en las evaluaciones de calidad que se realizan año tras año".

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, no obstante, hace poco, la Complutense suspendió, en un lapso de apenas dos meses, ambos másteres. A través de una publicación en la red social LinkedIn, la esposa de Pedro Sánchez criticó esta decisión de la Universidad.

Al igual que ella, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, está investigado por el juez Peinado. Se le atribuyen los mismos delitos que a Gómez: tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.

Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. UCM

Por otro lado, como consta en la documentación en poder de EL ESPAÑOL, la UCM ha solicitado al instructor poder aportar de forma "pseudoanonimizada" los datos relativos al número de alumnos que tuvieron ambos másteres mientras Begoña Gómez los co-dirigía.

A mitad de septiembre, Peinado exigió conocer la cantidad de estudiantes que se inscribieron, lo que pagaron y a quién. "La información peticionada judicialmente, por su carácter y contenido, afecta a datos de carácter personal de terceras personas, ajenas, según cree esta representación, a la causa que se sigue en el Juzgado", respondió, el pasado 24 de septiembre, la UCM al juez.