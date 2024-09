El abogado que pidió imputar a Ábalos, al juez: "La auditoría de Puente no perjudica al exministro"

El abogado Luis María Pardo, presidente del partido Iustitia Europa, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso Koldo, se ha opuesto a la petición de José Luis Ábalos de personarse como perjudicado en esta causa.

El exministro de Transportes lo solicitó después de que el juez instructor incorporase al sumario el informe con las conclusiones de la auditoría que encargó quien hoy ostenta esa misma cartera, Óscar Puente.

A juicio de Ábalos, esta auditoría es "opaca", mendaz y tan sólo busca señalarle para atribuirle toda la responsabilidad de los contratos públicos que se investigan en esta causa judicial, los adjudicados en 2020 por Transportes a la empresa Soluciones de Gestión SL.

La compañía es considerada el epicentro de una trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales, por la que está investigado, entre otros altos cargos, Koldo García, quien fuera el principal asesor y hombre de confianza de José Luis Ábalos.

Es por ello que, para tratar de desacreditar la auditoría de Puente y debido a las continuas filtraciones de datos personales suyos que obran en el sumario, el exministro solicitó al juez personarse como perjudicado. El magistrado lo rechazó. Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que avale o revoque dicha decisión.

Por su parte, el presidente de Iustitia Europa ya ha mostrado su rechazo a que Ábalos pueda hacerlo. Luis Pardo, además, es la única acusación que, por el momento, ha solicitado al instructor que el exministro de Transportes sea imputado. Lo hizo, precisamente, en base a la auditoría encargada por Óscar Puente. No obstante, no tuvo éxito.

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Iustitia Europa subraya que, a su juicio, el exministro "no ha sufrido un daño directo y concreto relacionado con los hechos investigados" y que "no puede personarse como perjudicado" debido a la "simple aportación de una auditoria", que "no es suficiente para justificar tal personación".

Según expresa el documento, el recurso presentado por Ábalos en contra de la decisión del juez de no permitirle personarse, "no aporta elementos de fundamentación jurídica suficiente para justificar su revocación".

"No es correcto, ni procedente, ni acorde, ni está contemplado, ni existe argumento alguno para que don José Luis Ábalos Meco se persone como perjudicado sólo por la aportación de una prueba como la auditoría", expone la acusación popular.

"De lo contrario, cualquier persona sometida a una investigación penal podría alegar indefensión simplemente por la existencia de pruebas desfavorables, lo cual vaciaría de contenido el principio de Justicia penal", añade.

"Y al no acreditarse daño directo alguno a su persona o patrimonio como consecuencia de los hechos investigados, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo dejan claro que no basta con la mera existencia de pruebas en el procedimiento para ser considerado perjudicado; debe demostrarse que esas pruebas acreditan un perjuicio concreto y directo, lo que no se ha mencionado en el caso que estamos analizando", valora Iustitia Europa.

Ahora, será la Sala de lo Penal la que decida sobre la situación procesal de Ábalos. Podrá confirmar o revocar la decisión del juez instructor del caso Koldo, que, pese a lo solicitado por Iustitia Europa, rechazó, "en este momento procesal", solicitar al Supremo la imputación del exministro.

Sería este tribunal el único competente para ello, ya que el político sigue aforado, al formar parte —desde que el PSOE le suspendió de militancia— del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.