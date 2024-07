Goyache, rector de la Complutense, desconoce qué "conducta delictiva" le imputan y no dimitirá

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha remitido este martes un correo electrónico a sus compañeros de la institución universitaria en la que asegura que desconoce "qué hechos son los que son objeto" de investigación, "ni qué presunta conducta delictiva" se le atribuye, en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.



En el email, el rector hace referencia a su imputación por la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera imputar al máximo responsable de la universidad madrileña.



"Como seguramente conocéis, en las últimas semanas se han publicado diversas noticias sobre la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid, que codirige doña Begoña Gómez", comienza el correo electrónico, en el que se añade que desde la UCM, al existir un proceso penal, se decidió "no hacer declaraciones públicas".

Goyache señala que el pasado cinco de julio fue citado como testigo, cuando contestó "de forma veraz a todas las preguntas" que le formularon, "en la seguridad" de que toda su actuación "fue conforme a la legalidad vigente".

Citado como investigado el 29

El rector señala que ha sido citado -esta vez como investigado- el próximo 29 de julio, a pesar de que desconoce "qué hechos son los que son objeto de esta investigación, ni que presunta conducta delictiva" se le atribuye, pero ha añadido que responderá "a toda cuestión" que se le plantee, porque "quedará demostrado" que, como rector, ha actuado "siempre con total sometimiento a la ley y al Derecho".



"Lo anterior no impide que lamente profundamente que nuestra querida Universidad Complutense de Madrid aparezca en los medios por estos acontecimientos y no por los que ponen de manifiesto su pujanza académica y su reconocimiento social", ha escrito Goyache, quien confía, escribe, en que esta situación se "solucione a la mayor brevedad posible".



"Que nadie dude de que estaré a la altura de las responsabilidades que me habéis conferido y que haré todo lo que esté en mi mano para que al final prevalezca la verdad y quede acreditado que la UCM ha estado y está a la vanguardia, no sólo en el ámbito académico, sino también en el campo de la transparencia y del cumplimiento de la legalidad", finaliza así el email el rector de la universidad.