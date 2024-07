Begoña Gómez pidió a la UCM renovar la cátedra cuatro años más en su reunión del 2 de julio

Begoña Gómez pidió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado día 2, a 72 horas de comparecer como investigada ante el juez Peinado, la renovación de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020.

No es la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita continuar con el desarrollo de la cátedra extraordinaria cuya creación propuso al rector de la UCM, Joaquín Goyache, tras llamarle a una reunión en la Moncloa, cátedra que ahora está en el punto de mira de Peinado.

La reunión de Gómez con Goyache se celebró en junio de 2020, según manifestó el rector en su declaración testifical del 5 de julio, y el convenio se firmó el 30 de octubre de 2020 entre el entonces vicerrector de relaciones institucionales, Juan Carlos Doadrio; Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, y Marc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa.

El convenio, en el que no aparece el nombre de Begoña Gómez aunque las cláusulas están diseñadas a su medida por su experiencia en transformación social y 'fundraising' para organizaciones sin ánimo de lucro, establece una duración de cuatro años. Este plazo termina el próximo octubre.

El convenio prevé su prórroga por cuatro años adicionales, si bien para ello se exige el acuerdo unánime de las partes.

Por el momento parece dudosa la continuidad de Reale Seguros, que ha financiado la cátedra con 60.000 euros.

Su representante, la directora de comunicación de la entidad, no asistió a la última -y tensa- reunión de la comisión de seguimiento de la cátedra, celebrada el 2 de julio.

En ese momento ya se sabía que tres días después Gómez y Goyache estaban convocados a declarar en el Juzgado, la primera como investigada y el segundo como testigo.

Goyache había sido citado el 20 de junio anterior, por lo que desde ese momento la UCM conocía con certeza que Peinado investiga la cátedra extraordinaria que codirige la esposa de Pedro Sánchez.

Begoña Gómez pidió ese esa reunión -"conjuntamente con Marc Simón", precisa el acta- la renovación de la cátedra extraordinaria, que vence dentro de tres meses.

La Caixa y Conpymes

Gómez indicó que "tiene redactado el documento borrador inicial" y que la solicitud de renovación por cuatro años la suscriben el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano; la secretaria no vocal de la cátedra, Blanca de Juan; y Conpymes.

Esta última entidad está presidida por José María Torres, que en marzo de 2021, como presidente ejecutivo y administrador Único de la empresa Numintec Comunicaciones SL, firmó una adenda al convenio de la cátedra extraordinaria de transformación social de la UCM.

Torres se comprometió a contribuir al patrocinio de la cátedra y aportó 6.000 euros para la concesión de becas "para el fomento de la formación a pymes, emprendedores y ONL que apuesten por la profesionalización".

El 21 de mayo de 2021, dos meses después de firmar la citada aportación, Begoña Gómez asistió al lanzamiento en Madrid de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).

La esposa del presidente del Gobierno fue presentada como directora de la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva de la UCM y pronunció una "ponencia técnica" titulada El impacto social como oportunidad.

José María Torres, presidente de Conpymes, junto al presidente del Gobierno, en julio de 2023 Conpymes

Torres, al frente de Conpymes desde noviembre de 2021, ha relanzado el proyecto de esa entidad de desafiar el monopolio de CEOE-Cepyme en el diálogo social, desplegando numerosos contactos con miembros del Gobierno e impulsando la modificación legislativa de la representatividad de la patronal.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha incluido en el Plan Anual Normativo de 2024 la Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que tendrá como proponente al Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con lo afirmado por Begoña Gómez en la última reunión de la comisión de seguimiento de la cátedra, Conpymes se uniría a la Fundación La Caixa, para continuar financiándola. El acta no menciona a más patrocinadores.

Sin respuesta de la UCM

El asunto de la prórroga se planteó en el turno de ruegos y preguntas de la reunión de la comisión de seguimiento, presidida por el actual vicerrector de relaciones institucionales, José María Coello de Portugal.

"Begoña Gómez manifiesta que el máster de 'fundraising' está aperturado, cuyo comienzo de actividades está previsto para el mes de octubre. Indica que hay otro máster, el de transformación social, que se aprobó por cuatro años y desde hace un mes se ha enviado la solicitud de continuidad", señala el acta, conocida por EL ESPAÑOL.

Ruano intervino para precisar que la petición de renovación el convenio "se presentó el día 10 de junio".

"Manifiestan ambos [Gómez y Ruano] que hasta la fecha no tienen constancia de la respuesta", añade el acta.

Carmen Mitxelena, miembro de la comisión de seguimiento en su condición de directora de la Escuela de Gobierno de la UCM, indicó que la solicitud "está en trámite" en el servicio de títulos propios.

Coello de Portugal indicó que ese servicio "depende de otra unidad de esta Universidad, por lo que indica que no tiene conocimiento de la cuestión y que lo procedente sería dirigirse a la unidad correspondiente".

Mitxelena advirtió de que la solicitud "dará lugar, en su caso, a autorización administrativa" pero "sin que la autorización sea automática".

El acta refleja las dudas de la UCM sobre una cátedra que ha sido objeto de una investigación interna, después de la cual la universidad ha remitido al juez Peinado un escrito para pedirle que investigue una "posible apropiación indebida" del software de una plataforma electrónica para Pymes cuyo desarrollo financió, en parte, la universidad.

En ese escrito, fechado el 1 de julio, la UCM se refiere a que Gómez registró una empresa unipersonal, denominada de forma parecida al máster que codirige, con fines en el mismo ámbito y con un software similar al desarrollado en el seno de la Complutense para su uso en la cátedra de la esposa de Sánchez.

La UCM, no obstante, admite que no ha podido alcanzar "una conclusión definitiva" sobre si la UCM sufrió o no un perjuicio económico.

Llamativamente, el vicerrector de relaciones institucionales no mencionó la remisión de ese escrito al juez en la reunión de la comisión de seguimiento de la cátedra que tuvo lugar un día después.

La prudencia del vicerrector

Coello de Portugal se negó a aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 3 de febrero, alegando que las memorias de actividades y económicas debieron haberse incorporado como anexo, "lo que no le consta haya tenido lugar".

El vicerrector también se negó a aceptar las memorias, pese a que Gómez manifestó que las llevaba a la reunión. "Debemos ser prudentes no aprobando lo que está siendo objeto de diligencias judiciales", dijo Coello de Portugal.

Según el acta, Begoña Gómez expuso que las actividades desarrolladas "han sido presentadas" en anteriores sesiones y se quejó de que "la expresión formulada por el presidente de la comisión [Coello de Portugal] implica sostener que la cátedra extraordinaria está incumpliendo sus obligaciones".

El vicerrector respondió que "no es lo mismo una reprobación de actividades que una no aprobación de lo que no se conoce, de manera que los miembros del órgano no han podido formarse criterio".

"La memoria de actividades está elaborada, justifica todas las actividades realizadas cada mes del año y se ha traído a la presente comisión, como se ha venido haciendo durante años anteriores", subrayó Begoña Gómez.

Pese a todo, las memorias no fueron aprobadas. Gómez pidió "que conste en acta que para la siguiente reunión se enviará la memoria de actividades con dos semanas de antelación como se solicita hoy en la comisión, a efectos de su aprobación, lo que anteriormente nunca se solicitó".

"Puesto que por el repetido principio de prudencia las memorias no son objeto de aprobación en la reunión de hoy", añadió, "en la fecha de hoy no va a hacer entrega de las mismas".