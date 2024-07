La Complutense pide al juez que investigue si Begoña Gómez se "apropió" de su 'software'

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, que investigue si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cometió un delito de apropiación indebida y se benefició de un software desarrollado por la UCM.

En un informe, el centro académico, en el que Gómez co-dirige una cátedra con un máster propio, expresa que ha llegado a esta conclusión tras efectuar una investigación interna. No obstante, indica que no ha podido alcanzar "una conclusión definitiva" sobre si sufrió o no un perjuicio económico, "debido a la falta de colaboración de determinados intervinientes". Entre ellos, la propia Begoña Gómez.

La Complutense alude a un software que desarrolló dicha cátedra y que, según la versión de la universidad, la esposa de Sánchez habría acabado utilizando en beneficio de la empresa Transforma TSC SL, propiedad al 100% de Begoña Gómez y dedicada al mismo ámbito que los estudios del máster: la adecuación de las pymes a los parámetros de la sostenibilidad. La UCM indica que esta mercantil fue registrada, en diciembre de 2023, sin su "consentimiento" ni "participación".

Una de las páginas del informe sobre el 'software' de la Complutense. EL ESPAÑOL

"En concreto, las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada cátedra", explica la Universidad Complutense de Madrid sobre su investigación interna.

¿A qué "contratos y gastos" se refiere? En 2023, la Complutense, tras un proceso de adjudicación, pagó unos 60.000 euros a Deloitte Consultings SLU para adaptar una plataforma informática "a los fines de la cátedra" de Begoña Gómez (esto es, la asesoría técnica y tecnológica a pymes para su adecuación a los parámetros de la sostenibilidad).

Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. UCM

Con estas palabras —"adaptar una plataforma informática a los fines de la cátedra"— lo reconoció el rector de la UCM, Joaquín Goyache cuando declaró como testigo ante el juez Peinado y fue interrogado por este desembolso de 60.000 euros. El juez Peinado le tomó declaración unas horas después de que la esposa de Sánchez hubiese comparecido como investigada, aunque, a petición de su abogado, el acto se aplazó.

EL ESPAÑOL tuvo acceso al acta con la transcripción de su interrogatorio, en el que fue preguntado por este pago, destinado a que la cátedra contara con un software con las mismas funciones que los servicios que posteriormente acabaría ofreciendo la empresa Transforma TSC SL. "La citada sociedad, entiende esta Administración, por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y los promotores (...) de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva", expone el documento enviado al juez.

"Falta de colaboración" de Begoña

El escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, también lamenta la "falta de colaboración" de Gómez en la misma. De hecho, menciona que el pasado 4 de julio, la UCM propuso una reunión a Begoña Gómez, que ésta declinó "por motivos personales". Al día siguiente, el día 5, la esposa de Sánchez debió declarar ante el juez Peinado como investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

En el documento enviado por la UCM al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se adjunta un e-mail con el que Begoña Gómez respondía al requerimiento del servicio de Gerencia de la Universidad, que le solicitó documentación sobre los citados pagos y el software de la cátedra.

Una de las páginas del informe enviado al juez y que alude a la "falta de colaboracion". EL ESPAÑOL

"A día de la presentación del presente escrito [1 de julio], no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado", advierte la Asesoría Jurídica de la Complutense.

En definitiva, al "no estar dotada de potestades que obliguen a la colaboración", la Complutense pide al juez indagar en "si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto, respecto de los servicios prestados (u objeto) a consecuencia de la factura y contratos antes citados". "Esta Administración no ha podido alcanzar una conclusión", admite el centro universitario.

El 'software'

Tal y como reveló EL ESPAÑOL, que tuvo acceso al software de la mercantil, éste utiliza los contenidos pagados por la UCM pero el logotipo y los correos electrónicos de la empresa creada por la esposa de Pedro Sánchez. La compañía, de hecho, tiene un nombre similar al de la cátedra y al del Máster en Transformación Social Competitica (TSC).

De hecho, el software de la empresa ofrece un "informe de impacto" a las pymes. Se trata de un documento que busca facilitar el acceso de las mismas a la financiación pública y privada para adoptar medidas en pro de la sostenibilidad.

La UCM ya trató de personarse como perjudicada en el conocido como caso Begoña. El juez Peinado le denegó tal condición. Ahora, en el citado informe, fechado el 1 de julio, vuelve a solicitarlo.

También alude en el documento a otros dos pagos efectuados por la cátedra. Uno de ellos, un "contrato menor por los servicios de consultoría y asistencia", por valor de 18.148 euros. El segundo es una factura abonada a Making Science SA "por la prestación de servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva", por importe de 24.200 euros.

La Complutense también se queja en el escrito enviado al juez de "no haber tenido conocimiento, hasta la publicación por los medios de comunicación" de que Begoña Gómez registró dos marcas en la Oficina Española de Patentes, dependiente del Ministerio de Industria. ¿Cuáles son? "TSC - Transformación Social Competitiva" y "TSC - Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental", asociada a la web www.TransformaTSC.org, que cobija el software de la empresa propiedad de Begoña Gómez.