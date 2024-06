Los fiscales mantienen su postura contra la amnistía y García Ortiz les da un día para su dictamen final

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha reclamado este martes a los fiscales de Sala encargados de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo que presenten mañana las dos propuestas de informe de alegaciones que el juez Pablo Llarena y la Sala Penal han pedido sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la ley de amnistía, que ha entrado en vigor hoy.

García Ortiz se ha reunido con dos de los cuatro fiscales de Sala del 'procés', Jaime Moreno y Javier Zaragoza, en una reunión en la que les ha pedido que presenten dentro de 24 horas dos informes "de contenido procesal, no genérico" y específicamente relacionados con las providencias que han emitido el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y la Sala Penal en relación con los hechos, los efectos y las consecuencias de la ley de amnistía en la causa del 'procés'.

Los dos fiscales de Sala han indicado que sus propuestas están contenidas en el documento que le presentaron el pasado 31 de mayo y le han adelantado que no van a modificar su criterio jurídico de que la amnistía no es aplicable al delito de malversación de fondos y que no procede levantar las medidas cautelares de detención e ingreso en prisión que pesan sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia.

Fuentes de la Fiscalía General desmienten que el fiscal general haya dado a los fiscales de Sala "orden, instrucción o siquiera una sugerencia" en el sentido de que deben modificar su posición para considerar aplicable la amnistía.

García Ortiz les ha comunicado que esperará a hoy para examinar las propuestas de los fiscales de Sala y después les comunicará si las acepta o las rechaza.

Es un clamor a voces en la Fiscalía General que la posición de su máximo responsable es contraria a la de Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Zaragoza y Moreno, por lo que pocos dudas de que se avecina un enfrentamiento entre el fiscal general y los cuatro fiscales de Sala.

El tiempo, además, precipita el choque porque tanto Llarena como la Sala Penal han dado solo cinco días de plazo para efectuar las alegaciones requeridas.

En esta situación, García Ortiz puede sustituir directamente a los fiscales de 'procés' por otros fiscales proclives a su criterio a favor de la aplicación de la amnistía o bien dar una orden a los cuatro fiscales de Sala para que modifiquen sus propuestas.

Esto último no será aceptado por Cadena, Madrigal, Zaragoza y Moreno, y forzaría la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano de la Fiscalía en materia doctrinal y técnica.

Dados los plazos marcados por el alto tribunal, la Junta de Fiscales de Sala se celebraría a principios de la próxima semana.