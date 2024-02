García Ortiz critica al fiscal del TS Viada por filtrar a la prensa datos de la junta sobre Puigdemont

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha calificado de "sorprendente" y una "anomalía" que el fiscal Salvador Viada, que integró la mayoría de la Junta de Fiscales que ayer se mostró está a favor de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, haya revelado este miércoles parte del contenido de dicha reunión en un medio de comunicación.

En una entrevista en Onda Cero, Viada ha denunciado injerencias políticas por parte del Gobierno en la decisión de los fiscales del Supremo por no respetar el criterio mayoritario y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de forzarles a elegir entre "plata o plomo". "Nos han hecho un 155 encubierto", ha dicho.

También ha revelado cómo fue el ambiente en la Junta de Fiscales así como el contenido del debate y la explicación de García Ortiz sobre su cambio de criterio a favor de que no se investigue a Puigdemont por terrorismo.

El fiscal general del Estado, sorprendido por las revelaciones de Viada

Ante esto, el fiscal general del Estado ha lamentando este tipo de filtraciones y ha censurado que el fiscal Viada acuda a un medio de comunicación para hablar sobre esta reunión. "Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en la Junta de Fiscales vaya a un medio a contar lo que ha ocurrido. Me parece una anomalía", ha criticado en declaraciones a los medios tras presidir la Junta de Fiscales de Barcelona.

Si bien ha señalado que como fiscal general "no debo hacer ningún comentario", García Ortiz ha recordado que si jueces y fiscales piden a los políticos "que nos dejen trabajar en paz" y que no interfieran en su trabajo lo mismo hay que pedirle a los representantes del Ministerio Público en el Supremo.

"Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz, pedimos amparo y que los políticos no se metan con nosotros... Y lo que hay que hacer es crear un espacio de trabajo para nosotros mismos", ha explicado el fiscal general, que deja claro que "si nosotros mismos no nos cuidamos y los fiscales no somos capaces de crear esos espacios de tranquilidad y profesionalidad, si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad, estamos en el camino equivocado".

En esta línea, ha insistido "dejar trabajar en paz" a la Fiscalía General del Estado y en concreto a la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, para que, en virtud del principio de unidad de actuación que rige el Ministerio Público, fije la postura definitiva a seguir en ambas fiscalías, la del Tribunal Supremo y la de la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de Salvador Viada

Estas declaraciones de Álvaro García Ortiz llegan apenas unas horas después de que el fiscal del Supremo Salvador Viada, uno de los 11 fiscales que votó a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami, haya denunciado injerencias por parte del Gobierno y revelara parte del contenido de la reunión de la Junta de Fiscales del Supremo que tuvo lugar ayer.

En Más de Uno de Onda Cero, Viada ha explicado que el fiscal del Supremo Álvaro Redondo defendió su dictamen de no investigar al expresident catalán por terrorismo "durante una hora y media" pero que sus argumentos no le convencieron porque su criterio "no era el acertado".

Viada ha asegurado que no hubo tensión y ha revelado que le sorprendió que un compañero le dijera justo al entrar a la Junta de Fiscales que les iban a hacer un "artículo 24", que se produce, según ha explicado, cuando los jefes de la sección

discrepan y ello conduce a que el asunto se decida "arriba".

Esta situación se dio ayer, ya que Fidel Cadena se mostró a favor de investigar a Puigdemont y Joaquín Sánchez-Covisa se posicionó en contra, lo que implica que será el superior jerárquico de ambos, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, quien resuelva.

Pero "la decisión no la tiene que tomar el teniente fiscal, lo tiene que hacer el fiscal general del Estado, está hecho con todas las garantías para que resuelva él, nos han hecho un 155 encubierto", ha dicho.

En este sentido, Viada ha asegurado que los jefes de sección siempre aceptan el criterio de la mayoría y "esta es la primera vez que no", al tiempo que ha añadido que cree que el informe de la teniente fiscal será finalmente contrario a investigar a Puigdemont, por lo que no respetará la posición de la mayoría, donde hay fiscales "de todas las sensibilidades", ha querido precisar.

Por último, Viada ha afeado a Pedro Sánchez que descarte categóricamente que el independentismo catalán cometiera terrorismo en las protestas contra la sentencia del procés: "O somos marcianos los que estamos en la junta de fiscales o no es verdad".

De hecho, ha ido un paso más allá y ha señalado que "en los últimos tiempos" el Gobierno de Sánchez está poniendo a los fiscales contra la pared y les fuerza a elegir entre "plata o plomo". "Cuando nos atacan, atacan una interpretación de la ley que hasta ahora fue pacífica" y lo hacen "por intereses abiertamente políticos", ha dicho, para "asegurar una mayoría parlamentaria". ""La política que se introduce en la Fiscalía a través de las asociaciones de jueces es un cáncer para la justicia", ha añadido.

