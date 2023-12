El CGPJ insta a las Cortes a que "se abstengan" de citar a jueces a las comisiones de investigación

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves, por unanimidad, "instar" al Congreso de los Diputados y al Senado a que "se abstengan" de citar a jueces para que declaren ante las comisiones parlamentarias de investigación sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional.

Los vocales del órgano de gobierno de los jueces han votado un texto consensuado sobre la base del preparado por el consejero Wenceslao Olea y que era apoyado por el sector conservador del CGPJ, adelantado por EL ESPAÑOL.

El vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, que ha redactado el texto de consenso, y los consejeros propuestos por el PSOE han apoyado la iniciativa de facilitar a los jueces un criterio legal para el caso de que fueran llamados a comparecer en las comisiones de investigación sobre la 'operación Catalunya' o el caso Pegasus.

["El Poder Judicial no está sometido a las Cortes": el informe sobre 'lawfare' que debatirá el CGPJ]

También lo ha hecho el presidente suplente de la institución, Vicente Guilarte, que en los últimos días ha multiplicado intervenciones públicas advirtiendo del "choque institucional" que se produciría si las comisiones de investigación impulsadas por las fuerzas independentistas del Congreso llaman a comparecer a miembros de la Judicatura sobre lo que ellas consideran casos de 'lawfare', o utilización de los procedimientos judiciales para la persecución política.

El acuerdo tiene cuatro puntos. En el primero, se insta a las Cámaras a que, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, "se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas en ellas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional".

"Del mismo modo", añade, los jueces y magistrados "no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional".

El acuerdo menciona la base legal de estos criterios. En primer lugar, el artículo 76 de la Constitución, que establece que las conclusiones de las comisiones parlamentarias de investigación no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales.

También el artículo 117 de la Constitución, según el cual los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley".

El artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia».

Y el artículo 396 de la LOPJ prohíbe a los jueces revelar los datos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, revelación que constituiría una falta disciplinaria muy grave o grave.

Se denegará la autorización

En segundo lugar, el CGPJ indica que los jueces que, a pesar de lo anterior, fueran convocados a una comisión de investigación "deberán ponerlo en conocimiento inmediato de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial"

La Comisión Permanente, adelante el tercer punto acordado, "denegará la autorización de comisiones de servicios a los jueces y magistrados para que comparezcan a declarar ante las mencionadas comisiones de investigación sobre hechos de los que tengan o hayan tenido conocimiento con ocasión de su actividad jurisdiccional".

Finalmente, el órgano de gobierno del Poder Judicial resuelve comunicar su acuerdo a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado y a la Red Europea de Consejos de Justicia.

El CGPJ explica que en las últimas semanas se han repetido las declaraciones y comunicados del propio Consejo, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales, los jueces decanos "y numerosas instituciones públicas y privadas" alertando de "los riesgos que para la independencia judicial pudiera suponer que las comisiones de investigación recientemente constituidas en el Congreso de los Diputados pudieran acordar la comparecencia ante ellas de miembros de la Judicatura.

A pesar de ello, añade, destacados portavoces de los grupos parlamentarios que han promovido la constitución de las comisiones de investigación "insisten" en que se recabe la comparecencia en ellas de jueces y magistrados.

[Nogueras (Junts) eleva sus amenazas a los jueces ante sus "injerencias" políticas: "No son intocables"]

El CGPJ considera que ello hace necesario pronunciarse de nuevo, partiendo del "absoluto respeto" a la autonomía de las Cámaras para crear cuantas comisiones de investigación estimen conveniente "con el propósito de exigir, en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda".

"Con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria, el Consejo General del Poder Judicial debe garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial", añade.

Sin obligación de acudir

Y afirma, en este sentido, que "ha de quedar constancia" de que las comisiones parlamentarias "carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Recuerda que los jueces están sometidos solo a la ley, mientras que la función representativa de los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación "se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada a la exigencia de responsabilidades de esa naturaleza".

[El CGPJ ha negado permiso a jueces para ir a hablar de procesos judiciales a una comisión parlamentaria]

"En el supuesto de que, a pesar de lo anterior, los jueces y magistrados fueran llamados a declarar ante las repetidas comisiones de investigación sobre asuntos en los que hayan o estén interviniendo en su condición de tales, incluso bajo la advertencia de que pudieran incurrir en responsabilidad penal si no comparecieran, no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto, no deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial tampoco autorizará comisiones de servicios por tal motivo", anuncia.

"Cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito", subraya el CGPJ que insta a las Cortes a renovar el Consejo y "poner fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable".

Sigue los temas que te interesan