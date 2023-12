Feijóo, sobre la reunión con Sánchez este viernes en el Congreso: "Intentaré cerrar un acuerdo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la reunión de este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la intención de "intentar cerrar un acuerdo". En referencia a la "independencia judicial" -uno de los puntos que quiere abordar el jefe de la oposición-, Fejióo ha insistido en que están dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero si posteriormente se reforma el modelo de elección del órgano.

"Me da escalofríos que la izquierda diga que la mayoría de jueces son conservadores", ha lamentado el líder popular en referencia a las posibles razones por las que al PSOE no le interesa reformar el sistema de elección del CGPJ.

La cuestión que abordarán en la reunión que más posibilidades tienen de llegar a un punto común Feijóo y Sánchez es la modificación del artículo 49 de la Constitución, con la intención de retirar el término "disminuido" para referirse a personas con alguna discapacidad. El líder del PP, sin embargo, no ha precisado sobre qué intentará llegar a un acuerdo.

[Sánchez descarta un referéndum no vinculante para Cataluña antes de verse con Pere Aragonès]

Aunque el PP ha tardado unos diez días en aceptar la propuesto de reunión del presidente del Gobierno, Feijóo ha aclarado que "en ningún caso" se planteó no acudir al encuentro. "Hay que distinguir entre quién es el presidente y la institución de la Presidencia del Gobierno. Me da igual quién es el presidente, la Presidencia tiene todo mi respeto", ha explicado en una entrevista en Espejo Público.

El jefe de la oposición ha explicado que el gabinete de Sánchez no se puso en contacto con el PP hasta el 11 de diciembre, aunque se enteraron por la prensa el día 6 de la propuesta de Sánchez.

Sobre la comisión de investigación del Congreso pactada entre el PSOE y Junts para investigar los juicios del procés y el lawfare que denuncian los independentistas, Feijóo ha denunciado que "España está siendo tutelada como un Estado de Derecho en el que presuntamente se está atentando contra el Estado de Derecho".

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró este martes que los jueces no deben comparecer en la comisión pactada con Junts, pero el líder popular no se lo cree: "Bolaños es un clarísimo ejemplo de cómo miente este Gobierno".

"Manda Puigdemont"

Una vez más, Feijóo ha arremetido contra los pactos del PSOE para lograr la investidura de Sánchez, que "va a ser presidente del Gobierno durante el tiempo que quiera Puigdemont", según el líder del PP.

"En España mandan cuatro o cinco políticos. Pablo Iglesias, Junqueras, Puigdemont, Otegi y el PNV. Entre estos no está Sánchez. Si uno dice 'no', se acabó la legislatura", ha argumentado.

También ha vuelto a presumir de los pactos de Estado que ha ofrecido a Sánchez e incluso "el pacto de Gobierno" que ofreció al PSOE tras el 23-J. "Le he ofrecido pactos de Estado. Le he propuesto un pacto de gobierno para esta legislatura y abordar seis pactos de Estado. Y me dijo que 'en ningún momento'", ha lamentado.

"He intentando entenderme con él, pero no quiere. He facilitado que la capital del País Vasco, Vitoria, donde ganó Bildu las municipales, la tenga un alcalde del PSOE, lo mismo en Barcelona. ¿Y cuál es el resultado? Que le da la alcaldía a Bildu en Pamplona", ha criticado.

"Jefe de la oposición orgulloso"

Feijóo ha vuelto a sostener que el PP "ha ganado las elecciones" aunque no logró ser investido. "Lo que no gané fue la votación en el Congreso para ser presidente", ha matizado. No obstante, el líder del PP está "muy orgulloso de ser el jefe de la oposición tras haber ganado" el 23-J. "En absoluto me ha costado asumirlo", ha afirmado.

También ha denunciado que "no hay un presidente en España que haya recibido más insultos" que él en el "último año y medio", en respuesta al malestar de Sánchez después de que Feijóo dijera que tiene un "tic patológico". "Si le molestó, lo retiro", ha dicho, tras llamar al presidente del Gobierno "frívolo".

Sigue los temas que te interesan