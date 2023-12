Guilarte pide al Gobierno que no desclasifique "para su espuria utilización" las autorizaciones al CNI

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha pedido esta mañana que no se "propicien desencuentros" mediante la desclasificación de documentos "para su espuria difusión".

Guilarte se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de entrega de los XVI premios del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ.

Horas después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, insistiera desde la tribuna parlamentaria en sus ataques a los jueces ("no son intocables"), Guilarte le ha dado la réplica.

Guilarte: "No propicien desencuentros desclasificando"

"No somos indecentes", ha dicho. “Me gustaría no volver a escucharlo", ha añadido, "pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional establecido”.

"Cuando desde la tribuna que el Estado les proporciona para defender sus propuestas nos desprecian, cuando nos insultan, cuando nos agravian, cuando nos ofenden, lo están haciendo a una gran mayoría de personas que han depositado su confianza en el sistema judicial", ha manifestado el vocal del CGPJ.

"Y todo ello perturba la defensa de los intereses encomendados, lógicamente también la ayuda a las personas con discapacidad en todas sus vertientes", ha añadido.

"No hay injerencia"

“Creo que rogar que cese esta escalada verbal no es una injerencia en sus funciones sino una defensa de las nuestras”, ha manifestado en clara alusión a la intervención de esta mañana de Nogueras en el Congreso.

La portavoz de Junts ha criticado que se "hayan asumido como propias, atribuciones que no le corresponden a un presidente interino del CGPJ, que no puede llamar al orden a una diputada. Ninguna ley le atribuye la vigilancia al legislativo. La injerencia de la cúpula judicial no tiene precedentes en la vida política y esto es lo que llevamos aguantando estos años".

Guilarte ha insistido en pedir que "no se nos llame a comisiones extravagantes", en referencia a las comisiones parlamentarias de investigación que las fuerzas independentistas han impulsado sobre supuestos casos de 'lawfare'.

El presidente suplente del CGPJ se ha alegrado de que ayer el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmara que los jueces no tienen obligación de comparecer en esas comisiones y que su asistencia no tendría ninguna utilidad.

"Se reconoce ya sin titubeos la improcedencia de tales llamadas para explicar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional", ha insistido Guilarte.

"Bienvenidas esas acertadas palabras, que defendidas en otro momento y escenario quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo ['lawfare'] en documento alguno y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido".

“Por favor, no nos defrauden, insistan en la cabal línea emprendida, que agradeceremos. Pues en la conciencia de su expresada inutilidad no se comprendería el llamamiento [de jueces a esas comisiones] obediente entonces a fines que no se me alcanzan. Intuyo que ello abortaría 'ad aeternum' cualquier posibilidad de acuerdo en el ámbito que nos ocupa”, ha indicado en referencia a la pendiente renovación del CGPJ.

Para Guilarte, "se conseguiría alentar el 'cuanto peor mejor' que no pocos patrocinan desde los extremos".

"Saben que cuentan con mi decidido apoyo para evitar una confrontación que lo sería entre los poderes del Estado", ha reiterado el vocal, alertando de que la citación de jueces por el Congreso propiciaría un choque institucional.

Desclasificar

"Y si está en sus manos el no llamarnos", ha dicho, "también lo está el no propiciar los mismos desencuentros desclasificando para su espuria difusión hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron", en alusión a las autorizaciones judiciales para actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia.

Fuentes del CGPJ han indicado que Guilarte se ha referido, "con carácter general", a las noticias sobre posibles peticiones de desclasificación de documentos por parte de comisiones parlamentarias como las del caso Pegasus.

La alerta del presidente suplente del CGPJ refleja la preocupación existente por la eventual difusión pública de las resoluciones dictadas por los magistrados del Tribunal Supremo encargados del control judicial de las actividades del CNI, que están legalmente clasificadas.

