Nogueras (Junts) eleva sus amenazas a los jueces ante sus "injerencias" políticas: "No son intocables"

Junts eleva aún más el tono contra los jueces y da un paso más en su señalamiento al advertirles de que "no son intocables, aunque hayan vivido así durante muchos años" en plena batalla del independentismo contra el Consejo General del Poder Judicial.

Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este miércoles en denunciar las "injerencias de los jueces" en la política española y ha afeado públicamente desde la tribuna de oradores del Congreso al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que "me llame al orden" después tachar de "indecentes" a los jueces ligados a causas del procés, como Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela y exigir que fueran juzgados.

"Esto es una injerencia de los jueces en la vida política y esto es lo que llevamos aguantando estos años", ha denunciado durante el pleno del Congreso, desde donde ha advertido que "la libertad de expresión no está por debajo del criterio de una cúpula judicial y menos de una cúpula que está cuestionado".

"No somos terroristas, no somos nazis, no somos tumultuarios y no vamos a permitir que no traten como eso y como delincuentes porque tenemos todo el derecho a defender la independencia de Cataluña", ha señalado la dirigente de Junts.

Nogueras ha dejado claro en al menos dos ocasiones que "los jueces no son intocables" y creen que sí lo son "porque se les ha permitido vivir así" durante mucho tiempo. Por ello, ha señalado al Partido Popular como culpable de "bloquear la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, algo que ha equiparado a "degradar tu país". El PP pretende hacer una politización de la Justicia", ha añadido.

Esta advertencia de Nogueras llega apenas dos días después de que Junts advirtiera a los jueces de que las comparecencias en sede parlamentaria "son de obligado cumplimiento" y, en caso contrario, amenazaron con "consecuencias penales" después de que el CGPJ le haya negado a los jueces el permiso para acudir a la comisión sobre la Operación Cataluña abierta en el Congreso de los Diputados.

Junts pide amparo a Armengol

Precisamente este miércoles Junts ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante la "injerencia inadmisible" del CGPJ contra las declaraciones de Nogueras la semana pasada. Tras estas, Guilarte exigió a los políticos que no contribuyan a "minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia": "Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz", pidió, mientras que un grupo de 21 fiscales del Tribunal Supremo solicitó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte las "medidas y acciones legales pertinentes" ante "los insultos, amenazas y falsas acusaciones" de Nogueras.

Junts ha salido en defensa de su portavoz ante las "graves manifestaciones de quien representa el CGPJ". En él, explica que su grupo parlamentario en el Congreso presentó el pasado lunes un escrito dirigido a Armengol, en el que le pide "amparo" y la invita a "valorar la necesidad de iniciar los trámites" para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que "el CGPJ rectifique en el plazo legalmente establecido, ya que no le corresponde atribuirse la función de llamar al orden a los diputados" por sus declaraciones ni "tutelar el funcionamiento de las comisiones parlamentarias".

Según Junts, las reacciones provocadas por las palabras de Nogueras son "una prueba más de la politización de la justicia española que tanto ha interferido en el funcionamiento del poder legislativo y ejecutivo, especialmente en Cataluña".

"En un Estado de Derecho, el CGPJ no puede adoptar decisiones ni realizar pronunciamientos asumiendo atribuciones que las leyes confieren a otros órganos constitucionales", advierten en los socios de Sánchez.

