José Luis Moreno facturó a sus empresas 11 millones en gastos falsos del total de su serie, según un perito

Cátering, peluquería, alquileres, músicas, recursos humanos, vestuario... Un informe pericial sostiene que José Luis Moreno facturó a empresas vinculadas a él un total de 11.214.579 euros por gastos "duplicados" o "injustificados" durante la producción de la serie Glow & Darkness (Resplandor y Tinieblas).

Esta ficción —una suerte de Juego de Tronos ibérico inspirado en la vida de Francisco de Asís— fue el proyecto que Moreno arrancó de la mano de su entonces socio, el millonario argentino Alejandro Roemmers.

Pese a que conformaron en 2018 una sociedad conjunta para desarrollar la serie (llamada DreamLight International Productions SL) ambos se separaron profesionalmente, se han demandado recíprocamente y la serie nunca llegó a ser emitida.

Este último informe ha sido aportado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por parte de Franciscus Productions SLU, la compañía de la que es socio único Roemmers y con la que conformó DreamLigths.

El millonario argentino sostiene que aportó un total de 35 millones de euros para producir la serie y aún no ha visto ni un solo episodio terminado. Para cuantificar la supuesta estafa que asegura haber sufrido por parte de Moreno, Franciscus Productions ha enviado a la Audiencia Nacional este informe pericial, que avanza en primicia EL ESPAÑOL.

"Al estar la serie inacabada y no tener clientes ni poder comercializarse, su valor actual es de 0 euros... Ni siquiera el primer episodio está finalizado al 100%, por lo que tampoco se puede vender fácilmente", sostiene este perito, en contraposición con el encargado meses atrás por Moreno, que atribuía un "altísimo valor" a Glow & Darkness, de más de 226 millones de euros.

"Del importe total gastado por DreamLight (37.423.578 euros, IVA incluido) se consideran injustificados (...) 11.214.579 euros, facturados mayormente por empresas vinculadas a don José Luis Moreno, con conceptos que se consideran duplicados con las facturadas por otros proveedores o por la contratación laboral existente", indica el informe.

El empresario argentino Alejandro Roemmers, en la Audiencia Nacional. Europa Press

El documento, además, recoge qué empresas "vinculadas" al productor de televisión español facturaron estos gastos. La mayor parte (10.023.487 euros) corresponde a YouMore TV SL, compañía de la que la Guardia Civil sospecha que Moreno es su verdadero administrador y que colocó como testaferro a su expareja, el actor porno checo Martin Czechmester, al que se encargó el asesoramiento histórico de Glow & Darkness por 302.000 euros. El ventrílocuo niega que dicha compañía sea suya.

No obstante, tal y como desveló EL ESPAÑOL, los pinchazos telefónicos efectuados por la Guardia Civil revelaron una conversación en la que Czechmester asegura que él no se responsabilizaba de esta mercantil. "Porque él [Moreno] siempre dice: 'No, tú eres el dueño de YouMore' y que no sé qué... Pero eso es una mentira que YouMore.... que mi... Nada... Yo no tengo de YouMore nada", manifestó el checo.

El resto de empresas a las que se facturaron gastos y estarían vinculadas a José Luis Moreno son Kulteperalia SL (335.794 euros), Gecaguma SL (385.869 euros) e Integral Mundox SL (168.795 euros). Además, el ventrílocuo tenía un sueldo de 30.000 euros mensuales como director de la producción de Resplandor y Tinieblas, que contó con la participación de las actrices Joan Collins y Jane Seymour.

Según indica el informe aportado por Roemmers al Juzgado el pasado 26 de septiembre, la diferencia entre estos 37 millones y los "gastos no justificados" es de más de 26 millones de euros. "Una cifra más que suficiente e, incluso, muy elevada para producir los materiales conocidos y entregados a fecha de hoy (...), una cantidad desorbitada para lo efectivamente producido", valora la pericial.

José Luis Moreno (i), junto a su expareja, Martin Czehmester (d).

En la elaboración de este dictamen ha participado el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA). Conviene recordar, no obstante, que se trata de un informe encargado por una de las partes.

306.130€ por peluquería

En otro de los apartados, el documento señala: "No se justifica la facturación de YouMore TV por un importe de 306.130 euros por el concepto de 'Estudio del proyecto de peluquería', ya que es una función que realiza la jefa de peluquería [ya contratada]".

"Se ha gastado alegremente y desperdiciado todo el dinero confiado por mi mandante (35 millones), de los que más de 12,5 millones han ido a parar directamente a las empresas del señor Moreno mediante facturas que no responden a servicios efectivamente realizados ni debidos", indica el escrito de Franciscus, la empresa de Roemmers, enviado al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.

Su conclusión es que, a través de movimientos circulares entre sus empresas, estos más de 11 millones de euros "han ido a parar a las manos del señor Moreno para mantener el elevadísimo nivel de vida, propio y de su amplio entorno".

Entre otros extremos, el informe pericial encargado por Franciscus/Roemmers se dedica a desmontar algunas de las conclusiones del dictamen que tasó la serie en 226 millones de euros. "Es irrazonable pensar que [la serie], parcialmente ejecutada por 37 millones, tiene un valor de 226 sin acabar", sostiene.

Y señala también que el seguro contratado durante la producción de Glow & Darkness estaba basado en un presupuesto de 14 millones. "Es una irresponsabilidad sobrepasar el citado presupuesto: en caso de haber declarado algún siniestro, el seguro no hubiera respondido como debiera", señala el apartado de conclusiones del informe pericial.

