José Luis Moreno puso con cargo a su empresa un coche de alta gama a un aspirante a Míster España

El productor José Luis Moreno cargó a la empresa YouMoreTV —una de las sociedades que administraba, a pesar de haber interpuesto en ella, supuestamente, a un testaferro— el alquiler de un vehículo de alta gama para un candidato a Míster España.

Así consta en un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, enviado a la Audiencia Nacional, que instruye el denominado caso Titella, en el que se encuentra imputado el famoso productor y ventrílocuo.

Durante su investigación, la Benemérita localizó, al registrar el domicilio de Moreno, un "contrato de renting de YouMoreTV con Arval Services Lease S.L.", sobre un Mercedes Benz Clase C 220d de 4 puertas "para Francisco Escobar Baena".

La Policía Judicial señala en este informe que Escobar es entrenador personal "y no tiene relación alguna con la sociedad YouMoreTV". Tal y como figura en el contrato, es esta empresa la que respondía del pago de las cuotas.

Según ha podido saber este diario, el fitness coach también fue candidato por Sevilla al concurso Míster International España 2020, que se celebró en Oropesa del Mar (Castellón) en julio de ese año y lo ganó míster Extremadura. Cuando Escobar participó en dicho concurso de belleza tenía 23 años.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con Francisco Escobar Baena, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Por ello, no ha podido preguntarle por su vinculación con el productor ni confirmar si se trató de un regalo o si abonó alguna cantidad a YouMoreTV por el disfrute de este vehículo.

Según sospechan los investigadores de la Guardia Civil, esta compañía, a pesar de no figurar a su nombre, era controlada realmente por José Luis Moreno y funcionaría como una empresa pantalla. Al no estar sometida a cargas bancarias o fiscales, como otras de sus propiedades, el productor podía operar con ella sin trabas.

Informe de la Guardia Civil. EL ESPAÑOL

El contrato de renting del vehículo se firmó por un "precio F. F. y extras de 40.966,82 euros más IVA". Estas dos siglas hacen referencia al denominado precio franco fábrica. Es decir, se trata del precio del coche sin el Impuesto sobre el Valor Añadido del 21%.

Renting denomina al alquiler de larga duración que se abona mensualmente y mediante el cual se puede disfrutar del uso de un vehículo durante un tiempo determinado. En este caso, según matizan las fuentes del ámbito mercantil consultadas, se trató de un contrato de este tipo, que no hace referencia a la adquisición del automóvil.

Arval Services Lease S. L., radicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), es la otra empresa firmante del contrato. De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, se dedica a la compraventa y el arrendamiento de todo tipo de automóviles. Uno de los beneficios del sistema renting es que permite a las empresas desgravarse el IVA, al presuponerse que el vehículo se usa para la actividad empresarial.

Testaferro

Éste y otros informes policiales señalan que YouMoreTV era administrada en realidad por José Luis Moreno, quien habría colocado al frente a Martin Czehmester, el exactor porno y culturista checo que fue su pareja.

En el mismo informe que recoge el contrato sobre el vehículo, la Guardia Civil señala que Czehmester "no es más que un testaferro de Moreno", "no participa en las producciones que esta sociedad pudiera llevar a cabo" y "no ejerce realmente como administrador", pese a figurar como tal. Así lo atestiguan también los pinchazos telefónicos recogidos en otro informe que consta en el sumario del caso y del que ha informado EL ESPAÑOL.

Por todo ello, sobre el renting del Mercedes, la Guardia Civil sostiene: "Se deduce que Moreno/Martin está cargando gastos personales, como son regalos de vehículos, entre otros, a las cuentas de la sociedad YouMoreTV".

En su declaración como investigado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Moreno aseguró que la compañía era como su "bebé" y se presentó como el "alma máter" de esta plataforma de vídeos, una suerte de Netflix temático. Sin embargo, aseguró que no era de su propiedad, pero que nunca ha tenido testaferros. "Porque no puedo soportarlos", indicó.

Importancia de YouMoreTV

A nombre de esta empresa figura la hipoteca de tres estudios de televisión situados en Moraleja de Enmedio (Madrid), en los que se rodaron las famosas series Aquí no hay quien viva, producida por Moreno, o La que se avecina, capitaneada por dos de sus sobrinos.

Moreno no figura en su organigrama, tan sólo Czehmester como su administrador único. Pero la Guardia Civil cree que el ventrílocuo sí la gestionaba y que el checo sería un testaferro de esta empresa limpia, sin cargas bancarias o fiscales.

De esta forma, los tres estudios habrían quedado a salvo de los embargos de Hacienda que sí afectaban a ciertas propiedades a su nombre.

En una conversación interceptada por la Benemérita, el exactor porno manifiesta: "Él [Moreno] siempre dice: 'No, tú eres el dueño de [la empresa] YouMore' y que no sé qué... Pero eso es una mentira. (...) Yo no tengo de YouMore nada".

YouMoreTV cerró 2019 con unos ingresos por importe de 3,2 millones de euros y un saldo positivo de 233.143 euros. Los investigadores, no obstante, sospechan que José Luis Moreno, detenido en junio de 2021, hinchó estos beneficios blanqueando ingresos de procedencia irregular.

En esta causa, la Audiencia Nacional también investiga si estafó al empresario argentino Alejandro Roemmers parte de la inversión de 32 millones de euros que este último invirtió en la producción de la serie Glow & Darkness, que el productor español no llegó a finalizar.

