Los 'pinchazos' revelan el caos en las cuentas de José Luis Moreno: "Gastamos 32 millones y no hay nada"

La delicada situación financiera del productor José Luis Moreno era "conocida por su entorno personal y profesional más próximo" y "preocupaba a todos". Así consta en un informe policial del caso Titella, que recoge pinchazos telefónicos entre los allegados del ventrílocuo, actualmente investigado por la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, estafa, asociación ilícita e insolvencia punible.

En una de estas conversaciones privadas, la abogada y supuesta mano derecha de Moreno, Beatriz Sánchez, habla con Martin Czehmester, el culturista y actor porno expareja del productor.

Según reconoce Sánchez, llegó a advertir insistentemente al empresario de las arriesgadas gestiones de uno de sus proyectos más ambiciosos, la serie Glow & Darkness, basada en la vida de San Francisco de Asís. Y así se lo traslada después a Czehmester. Esta conversación tuvo lugar a las 10:50 de la mañana del 24 de noviembre de 2020. Ambos son conscientes de la insostenible situación de las finanzas del productor.

El productor José Luis Moreno en la presentación de la serie 'Glow & Darkness'.

"José Luis, nos hemos gastado 32 millones y este señor no ha visto nada", relata la abogada, al reproducir una conversación suya con el ventrílocuo. Esos 32 millones de euros coincidirían con los abonados por el millonario argentino Alejandro Roemmers —él sería este señor— para la producción de la serie.

"Cuando yo le cuento estas cosas [a José Luis Moreno] como te las estoy contando a ti, sin dramas, sin excesos, sin nada... dice que, claro, que le voy a quitar la vida", indicó la abogada al actor.

Durante la charla, el actor checo también lamenta el estado financiero del productor y su negativa a seguir los consejos de sus allegados. Czehmester admite que, a pesar de no habérselo dicho de forma explícita a Moreno, éste "nunca" va a terminar Glow & Darkness. Y esta valoración, a ojos de los investigadores, "es muy significativa, siendo Martin la persona que convive con Moreno".

Los 35 millones

Esos 35 millones de euros enfrentan a quienes, en su día, fueron socios: Roemmers y Moreno. El argentino, que declarará el próximo 9 de marzo en la Audiencia Nacional, acusa al humorista de haberle estafado, por haber gastado parte de esta inversión sin haber culminado la superproducción. Moreno, por su parte, entregó material grabado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y aseguró que cuenta con 2.000 minutos a lo largo de 35 episodios.

Tal y como recoge el informe policial, Beatriz Sánchez le indicó a Martin Czehmester: "Si (...) le hubieras dado en el mes de octubre... le hubieras dado el primer capítulo [a Roemmers] y le hubiera quedado de puta madre, tendría otros 10 millones [de euros] encima".

Czehmester le da la razón a Sánchez: "Eso que dices tú, un poquito se lo dije cuando estuvimos en Cannes (...). Y yo le dije un poco así... delicadamente... digo: 'Claro, él [Roemmers] ha puesto 32 millones, y quiere opinar (...). No te ha dado 20.000 euros. 32 millones. O sea, se puede cagar en tu puta madre y tú tienes que tragar (...). Pero 32 millones no es ninguna broma, y [Roemmers] no ha visto nada, exactamente como dices tú. (...) Un dineral, vamos. Yo tampoco lo entiendo. Y [Moreno] se enfada. ¿Y por qué no termina algunos capítulos? El primero, el segundo, el tercero... Para que se vea algo".

Martin cuenta a su interlocutora que el humorista le ha dicho que jamás se ha sentido tan mal como en aquellas fechas "y que lo único que le apetece es tomarse unas pastillas y marcharse de este mundo", a lo que Beatriz contesta que "eso lo dice Moreno siempre que tiene problemas".

"Beatriz dice que, además, tiene el problema de que no tienen contratado el doblaje, ni el color, (...) no tienen director de foto, ni equipo de sonido, ni de peluquería y maquillaje. Que, por ejemplo, los efectos especiales los hacen en Malta, pero les han dicho que para hacerlos tienen que tener [un] capítulo completo", subraya el informe que transcribe la conversación telefónica.

En otra charla, fechada el 18 de noviembre de 2020, el asistente de Moreno, David Escrich, le cuenta a Martin Czehmester "que el otro día entró el millón novecientos euros de Roemmers; eso fue el día 6 y están a día 18 y quedan 90.000 en la cuenta" y "no hay para pagar a Joan Collins", una de las actrices que Moreno sumó a su serie.

Los investigadores sospechan que el marionetista se apropió de parte de esos 32 millones. En otra de las conversaciones con un tercero recogidas en el informe policial, la supuesta mano derecha del ventrílocuo se queja de que este último "no escucha a nadie y se ha metido en un follón". "Estamos gastándonos el dinero que no tenemos y, encima, de un tercero", comenta, citando "hoteles" y "aviones privados".

Asimismo, añade que, alrededor del humorista, "hay un montón de palmeros" y "nadie le dice la verdad". Beatriz Sánchez narra "que, en julio, le dijo [a Moreno] que lleva 24 millones gastados en la serie y se quedó pálido".

Martin Czehmester

Interrogado por el juez, Martin Czehmester ha negado ser el testaferro de Moreno. Y el pasado 17 de febrero, tal y como informó este diario, el humorista aseguró en la Audiencia Nacional que nunca ha dispuesto de ninguno. "No puedo soportarlos", le indicó al magistrado. Sin embargo, los investigadores de la Operación Titella, entre otros indicios, se basan en otro de los pinchazos telefónicos del propio Czehmester para atribuirle tal condición.

En otra de las conversaciones, el exactor porno manifiesta a Beatriz Sánchez: "Porque él [Moreno] siempre dice: 'No, tú eres el dueño de [la empresa] YouMore' y que no sé qué... Pero eso es una mentira que YouMore que mi... Nada... Yo no tengo de YouMore nada".

