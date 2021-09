¿Y si todo fue una fanfarronada? La Policía no halla el patrimonio oculto de José Luis Moreno

La Policía no ha hallado todavía evidencias del millonario patrimonio que el productor de televisión José Luis Moreno, imputado en la Operación Titella, ocultaría en varios paraísos fiscales. Hasta el momento no aparece ni rastro de las mansiones de lujo en el extranjero, ni oficinas propias en Los Ángeles y Londres, ni el hotel en las islas Maldivas.

Los informes remitidos por la Policía al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno indican que el ventrílocuo desvió con facturas falsas a la sociedad Youmore SL, controlada por su testaferro checo Martin Czehmester, al menos 12 de los 35 millones de euros aportados por el inversor argentino Alejandro Roemmers para producir la serie Glow & Darkness (El resplandor y las tinieblas).

De las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez, los investigadores interpretan que Moreno oculta entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero y se estaría construyendo un hotel en las islas Maldivas.

En una conversación grabada el pasado 25 de febrero, un José Luis Moreno asediado por las deudas parece aludir a sus planes para abandonar España, gracias a la fortuna que habría ocultado a la Agencia Tributaria: "Yo ya he vivido una vida y fuera estoy muy organizado, yo me tengo que ir fuera de España urgentemente, todos los gastos de fuera se pagan fuera. Yo es como si tuviera otra vida y es la que quiero, pero ya definitivamente, porque no tengo por qué contaminarme aquí de nada, porque además lo tengo todo muy ordenado y muy regulado”.

Fragmento del informe remitido por la Policía al juez de la Audiencia Nacional Ismael Serrano.

La instrucción de la causa sí ha confirmado que José Luis Moreno entregó 400.000 euros a su testaferro, el actor porno Martin Czehmester, para que se comprara una casa en su país natal, la República Checa.

En una conversación telefónica intervenida el pasado 22 de diciembre, Czehmester se muestra angustiado porque no sabe cómo va a pagar los 300.000 euros restantes del precio pactado por la compra de la vivienda y teme perder el dinero que ya ha anticipado.

Y a continuación afirma en alusión a José Luis Moreno: "El jefe siempre dice que tiene tanto dinero fuera... y tanto y tanto... dice 'no puedo coger esto de fuera hasta febrero porque hay límites' (...) Si yo tengo el dinero fuera, hago lo que sea para sacarlo, si tengo 500 millones fuera, aunque tuviera que darle a alguien 200 millones, pero que me lo arreglen".

Meses después, el pasado 7 de abril, en otra llamada telefónica grabada, la asesora y contable del productor Beatriz Sánchez comentó que José Luis Moreno "tiene mucho dinero fuera, en Hong Kong, aunque ahora es muy complicado introducir dinero en España".

Martin Czehmester comenta a Beatriz Sánchez las dificultades que tiene para pagar su nueva casa en la República Checa.

En su conversación alude a la persona que se encargaría de introducir en España el dinero procedente del extranjero. Según la Policía, se trata de Hassan Shareef, socio de la empresa Sub Maldives PVT LTD., que tiene su sede en las islas del océano índico y se dedica a actividades de buceo y alquiler de yates.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL señalan que el análisis de los documentos intervenidos en la mansión del ventrílocuo en Boadilla del Monte (Madrid), realizado el pasado 28 de junio, no ha permitido confirmar hasta el momento estas sospechas.

Confían, no obstante, que la ingente documentación incautada y las comisiones rogatorias cursadas por el juez Ismael Moreno permitan finalmente determinar la existencia de cuentas no declaradas en Suiza o Panamá.

Fuentes próximas al productor no descartan que José Luis Moreno, acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, alardeara de una fortuna que no tiene, para cubrir las apariencias ante sus conocidos y ante el empresario argentino Alejandro Roemmers, para lograr que siguiera invirtiendo sumas millonarias en su nueva serie, Glow & Darkness (El resplandor y las tinieblas).

Moreno niega la estafa

Buena parte de las conversaciones grabadas muestran una desesperada huida hacia adelante de Moreno y su más estrecho círculo de colaboradores para conseguir liquidez, con el fin de atender a los plazos de las deudas contraídas con Hacienda y con otros acreedores. El gran temor de Moreno era perder la joya de la corona de su grupo de empresas, los estudios de televisión situados en Moraleja de Enmedio (Madrid), embargados por la Agencia Tributaria.

En otro pinchazo telefónico grabado el pasado 22 de diciembre, su testaferro Martin Czehmester relata que José Luis Moreno le ha dicho que "nunca han estado tan mal y lo único que le apetece es tomarse unas pastillas y marcharse de este mundo".

El ventrílocuo dirigió el pasado 28 de julio un escrito al juez Ismael Moreno, en el que niega haber "estafado" al productor argentino Alejandro Roemmers. En su alegato, afirma que ya ha rodado más de 2.000 minutos de la serie Glow & Darkness, equivalentes a 35 capítulos de 45 minutos, y pone todo el metraje a disposición del magistrado para que pueda visualizarlo.

Moreno también ha remitido al juez instructor un peritaje realizado por los productores José Ramón Velasco y Alejandro Gómez Lavilla, que valora en 225 millones de euros el material rodado.

Peritaje 'a la carta'

Al respecto, José Luis Moreno indica que el coste de producción (hasta el momento 35 millones de euros invertidos por Alejandro Roemmers) ha incluido la contratación de estrellas como Joan Collins, así como "más de 600 vuelos, 400 billetes de tren, 4.000 pernoctaciones hoteleras, la participación de más de 520 actores, 445 técnicos, 1.600 figurantes, 66 bailarines, 73 músicos y 36 coristas".

En varios pinchazos telefónicos realizados por la Policía, José Luis Moreno comenta a sus colaboradores la necesidad de buscar algún perito que justifique los elevados costes que Youmore y otras empresas de su entorno han facturado a la productora de la serie.

Roemmers había dirigido a Moreno un ultimátum el pasado mes de diciembre, porque tras haber invertido más de 35 millones no había podido visionar todavía ni un episodio concluido.

En una conversación grabada pocos días después con el testaferro Martin Czehmester, Beatriz Sánchez reconoce que todavía "no tienen contratado el doblaje, ni el color, pero es que además no tienen director de fotografía, ni equipo de sonido, ni equipo de peluquería y maquillaje. Los efectos especiales lo hacen en Malta, pero nos han dicho que para hacerlos tienen que tener un capítulo completo".

José Luis Moreno no había terminado de grabar ni un solo capítulo de la serie el pasado mes de diciembre, según su colaboradora Beatriz Sánchez.

En su búsqueda desesperada por obtener liquidez, José Luis Moreno recurrió a un individuo, Antonio A., que obtenía financiación de los bancos aportando pagarés sin fondos emitidos por sociedades constituidas para este fin.

Este individuo estaba conectado a una organización que blanqueaba presuntamente dinero del narcotráfico, mediante el uso de mulas: pagaba una comisión a conductores que transportaban el dinero en metálico por carretera desde el extranjero. De los pinchazos telefónicos se desprende que la red se proponía introducir en España 11 millones de euros, desde ciudades como Amsterdan y Londres.

La Policía ha intervenido a esta red una flota de 80 coches de lujo, que incluyen varios Porsche, Ferrari, Maserati, Mercedes, Alfa Romeo de gran cilindrada y un Tesla modelo 3. Entre el patrimonio incautado a esta red también se encuentran varios inmuebles en Madrid, Cambrils (Barcelona) y Peñíscola (Castellón), utilizados para lavar dinero negro, según la Policía.

En un auto dictado el pasado 13 de septiembre, el juez Ismael Moreno ha prohibido a sus propietarios enajenar estos bienes, para "garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias y responsabilidad que pudieran imponerse a estos".

