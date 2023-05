"Que conste en acta que tu conducta es vergonzosa": vocales del CGPJ critican a Mozo por ningunearles

El vocal Rafael Mozo, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial desde el pasado octubre, ha tenido que hacer frente hoy a duras críticas y reproches por no haber atendido la petición de seis vocales de celebrar un pleno extraordinario con anterioridad a la firma del acuerdo retributivo alcanzado entre el Gobierno y seis asociaciones de jueces y fiscales.

Como parte de la mesa de retribuciones, tres consejeros del Poder Judicial han asistido a la negociación de ese acuerdo. Pero el CGPJ no ha tenido opción para pronunciarse sobre su contenido -ni siquiera fue convocado por el Ministerio de Justicia al acto en el que se firmó, el pasado martes- porque Mozo ignoró la solicitud de celebrar una reunión extraordinaria el pasado lunes.

El vocal Enrique Lucas, uno de los solicitantes del pleno extraordinario, ha reprochado a Mozo que haya estado "escondido" y "sin dar la cara" desde el pasado viernes y que ni siquiera contestara a las reiteradas preguntas que los consejeros le dirigieron en un chat común de Whatsapp sobre si iba a haber convocatoria, para poder organizar la asistencia.

Lucas ha manifestado que, además de la falta de respeto a los demás vocales que la conducta de Mozo suponía, el presidente suplente "ha incumplido su obligación de convocar el pleno extraordinario".

El consejero ha indicado que no iba a reprobar a Mozo ni a pedir su dimisión, pero esperaba que no se volviera a repetir.

Mozo se ha escudado en que no creyó necesaria la convocatoria del pleno extraordinario porque no se había recibido ninguna invitación para que el CGPJ asistiera a la firma del acuerdo retributivo. También manifestó que "algunos" de los mensajes no los había visto porque se encontraba en un lugar "con poca cobertura de móvil" (lo que se contradice con que sí viera otros mensajes y con el hecho de que intercambiara mensajes con algunos vocales).

Esta intervención encrespó más los ánimos. Lucas y José María Macías le manifestaron que él no puede valorar si es necesaria o no la convocatoria de un pleno extraordinario solicitado en tiempo y forma. Macías ha añadido que la "excusa de la falta de cobertura" le parecía "vergonzosa". "Que conste en acta que tu conducta es vergonzosa", reiteró.

Álvaro Cuesta defendió a Mozo en una breve intervención y Clara Martínez de Careaga manifestó que no entendía las críticas al presidente suplente cuando Carlos Lesmes también retrasó en alguna ocasión la convocatoria de plenos extraordinarios.

"Lesmes nunca se escondió, siempre contestó las peticiones y jamás convocó un pleno extraordinario para una fecha en la que su celebración era ya inútil", le replicó Macías, que reprochó a Martínez de Careaga que criticara a quien no estaba presente para defenderse.

Sin acuerdo

A la postre, el pleno del CGPJ no alcanzó un consenso para pronunciarse sobre el acuerdo retributivo al no obtener la mayoría absoluta necesaria ninguna de las dos propuestas debatidas.

En la primera de ellas, presentada por Gerardo Martínez Tristán, se afirmaba que "en la medida en que el CGPJ no ha sido convocado para refrendar los acuerdos a los que se había llegado en las sesiones anteriores [de la mesa de retribuciones], [se acuerda] considerar que la formación de la voluntad del órgano no se ajustó a lo dispuesto en la ley, lo que constituye un vicio esencial, y por ello no refrendar aquellos acuerdos".

La propuesta de Martínez Tristán añadía que "la subida del complemento de destino propuesto por los Ministerios de Justicia y Hacienda es positiva, si se entiende como un principio de adecuación de las retribuciones, pero solo con ella no puede considerarse que la propuesta refleje la adecuación de la retribución a la responsabilidad del ejercicio de la jurisdicción y a los principios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, y, por ende, no contribuye a la independencia económica como instrumento de la independencia judicial a los que se refiere la LOPJ y ha sido reseñada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Esa propuesta tuvo los votos a favor de Ángeles Carmona, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, que han convertido ese texto en voto particular. Hubo 10 votos en contra y dos en blanco (de Lucas y Wenceslao Olea).

Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández redactaron una explicación de voto para dejar constancia de su postura. En ella señalan que "el resultado de las mejoras retributivas que se plasman en el acuerdo, una vez que se incorporen por el Gobierno en el proyecto normativo, determinan el momento en el que el Consejo General de Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces y

garante de la independencia económica de los mismos, esté en condiciones

de valorar, en toda su extensión, en el preceptivo informe que establece la

Ley, esa revisión y actualización retributiva".

La segunda propuesta fue presentada por Vicente Guilarte con el siguiente texto: “Habiendo intervenido el CGPJ en las reuniones de la mesa de retribuciones, entendemos que debería haber sido convocado para el refrendo del acuerdo”.

Ha recibido ocho votos a favor (los de Ángeles Carmona, José María Macías, Enrique Lucas, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte) y siete en contra (Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Juan Manuel Fernández, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo). Roser Bach y Mar Cabrejas han votado en blanco.

La marcha de Mozo

En el turno de ruegos y preguntas, Macías ha pedido a Mozo que contestara si es cierto que, como viene rumoreándose en las últimas semanas, pretende continuar como presidente suplente cuando se jubile como magistrado el próximo 19 de julio y pierda, por tanto, la condición de vocal.

Aunque legalmente se considera una pretensión inviable, Mozo ha estado preguntando en el ámbito interno del CGPJ si podría seguir como presidente suplente aunque deje de ser vocal.

Mozo ha asegurado a Macías que son "bulos" y ha manifestado que "me marcho el 19 de julio".

