Justicia excluye a la mayoritaria APM de la comisión de seguimiento del acuerdo retributivo

El Ministerio de Justicia ha excluido a la organización mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, de la comisión de seguimiento que se constituirá para velar por la aplicación del acuerdo retributivo suscrito hoy con otras seis asociaciones de jueces y fiscales.

Así figura en el comunicado hecho público por el departamento de Pilar Llop tras la firma del acuerdo, acto que han protagonizado los secretarios de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y Función Pública, Lidia Sánchez Milán, así como representantes de tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

En el acto ha estado presente, en representación de la Fiscalía General, Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala jefa de la unidad de apoyo. En cambo, no ha asistido ningún miembro del Consejo General del Poder Judicial, institución que forma parte de la mesa de retribuciones de las carreras judicial y fiscal pero que no ha podido debatir sobre el acuerdo alcanzado porque su presidente suplente, Rafael Mozo, se ha negado a convocar el pleno extraordinario pedido por varios vocales para ayer, lunes.

[La Asociación Profesional de la Magistratura no firmará una subida salarial "humillante"]

Mientras se producía la firma, en torno a una decena de funcionarios de Justicia ha acudido a la puerta del Ministerio a protestar para exigir que se retomen las negociaciones con ellos durante su segunda jornada de huelga indefinida.

Los funcionarios llevan más de un mes de paros y movilizaciones, y la última reunión que mantuvieron fue el 24 de abril. "¿Y ahora qué? ¿Cuándo nos convocas?", han gritado frente al Ministerio de Justicia los manifestantes, en alusión a la ministra, Pilar Llop, informa Efe.

Protesta de funcionarios de Justicia este martes frente al Ministerio./ Efe

Tras la firma de acuerdo, por el que el Gobierno destinará 46,7 millones de euros a subir el complemento de destino de jueces y fiscales (una media de 447 euros brutos mensuales), el Ministerio de Justicia ha hecho público un comunicado en el que califica el pacto de "histórico, con mejoras retributivas y la ampliación de la plantilla para ambas carreras, entre otras medidas que repercutirán positivamente en el servicio público de Justicia".

Además de la subida salarial, el acuerdo compromete la creación de 100 plazas adicionales de jueces y fiscales en 2023 y 100 más en 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios.

Sin la asociación mayoritaria

El comunicado señala que, con este acuerdo, los Ministerios de Justicia y Hacienda establecen "un nuevo marco de relaciones caracterizado por el diálogo continuado". Para ello "se constituirán grupos de trabajo permanentes, así como una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, y en cuyo seno se resolverán cuantas dudas e interpretaciones puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo firmado hoy en su período de vigencia".

Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado que no se llamará a la Asociación Profesional de la Magistratura a la comisión de seguimiento de un acuerdo que no ha firmado.

Respecto a los grupos de trabajo que se constituirán para analizar las retribuciones variables, guardias o trienios, las mismas fuentes indicaron que la asistencia o no de la APM "se concretará en el momento de las convocatorias".

Desde la APM aseguran que "se adoptarán las medidas oportunas" si se confirma una exclusión que consideran contraria a la ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal.

Esta norma establece que los representantes de las asociaciones fiscales y judiciales formarán parte de la comisión o mesa de retribuciones y no contempla su exclusión por no haber firmado un determinado acuerdo. Tampoco se otorga al Ministerio de Justicia la facultad de discriminar a una parte por causas legalmente no previstas, señalan.

La APM es, con gran diferencia respecto a las siguientes, la asociación de jueces mayoritaria. Tiene 1.355 afiliados, el 25% de la carrera judicial.

[Mozo indigna a vocales del CGPJ al resistirse a que el pleno valore el acuerdo salarial antes de su firma]

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial analizará este jueves, en un pleno ordinario, el acuerdo entre el Gobierno y seis de las asociaciones de jueces y fiscales.

Los vocales que habían pedido tratar este asunto el lunes han renunciado a la convocatoria del pleno extraordinario que el presidente suplente, Rafael Mozo, había señalado para mañana miércoles, es decir, con posterioridad a la firma del acuerdo.

Sigue los temas que te interesan