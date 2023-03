El CGPJ se queda en 17 vocales tras la aceptación de la dimisión en solitario de Concepción Sáez

El vocal Rafael Mozo, a cargo como suplente de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, ha aceptado ese viernes la renuncia de la vocal propuesta por IU Concepción Sáez. Con ello, el CGPJ, que se encuentra en prórroga de mandato desde diciembre de 2018, se queda en 17 vocales, suficientes para su funcionamiento.

Con anterioridad a Sáez dimitió el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado octubre, en protesta por la no renovación del Consejo. La vocal Victoria Cinto falleció el 30 de junio de 2022 y Rafael Fernández Valverde se jubiló como miembro de la carrera judicial en febrero de 2022, por lo que perdió su condición de vocal del Consejo por imperativo legal. En esta situación estará también Mozo el próximo 19 de julio, cuando cumplirá 72 años y tendrá que dejar el CGPJ. Si no hay nuevas bajas, la institución se quedará entonces en 16 de sus 21 miembros.

El decreto del presidente suplente se limita a aceptar la dimisión de Sáez "por los motivos expuestos en su carta" del pasado 13 de marzo. En ella, la hasta ahora vocal indicaba que "transcurridos los cinco años del mandato que contempla la Constitución más otros cuatro en funciones" añade, ha decidido renunciar porque "la situación se hace ya insostenible".

"He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años, no sin inquietud ni incomodidad", explicaba.

Indicaba que no se sabe cuándo se resolverá "esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial", a lo que se une "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano, al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones".

Todo ello "ha terminado por agotar mi paciencia". "Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", afirmaba.

Discrepancias

Mozo ha aceptado la renuncia pese a que, tal como se puso de manifiesto en el Pleno celebrado ayer, varios vocales dudaron de que sea jurídicamente procedente que se esgriman razones como el "agotamiento de la paciencia" para abandonar un cargo asumido en su día voluntariamente y cuya prórroga prevé de forma expresa la ley hasta que llegue el relevo de un nuevo CGPJ.

Estos argumentos fueron defendidos por los consejeros Enrique Lucas y José María Macías, que sostuvieron que el interés general consistente en que un órgano constitucional siga funcionando está por encima de los deseos subjetivos para dejar el cargo.

Sáez replicó que tenía derecho a renunciar una vez superado con creces el mandato ordinario de cinco años y llegó a manifestar que, de no aceptarse su baja, tendrían que mandar a la Guardia Civil a su casa para llevarla a los plenos.

Finalmente Sáez es la única que cursa baja en el órgano de gobierno del Poder Judicial. El vocal Álvaro Cuesta, que la pasada semana promovió una especie de dimisión en bloque del denominado sector progresista del CGPJ, sigue en el Consejo y con dedicación exclusiva como miembro de la Comisión Permanente.

En el Pleno de ayer Cuesta ya no habló de dimisiones -tampoco de la suya- y echó la culpa al Parlamento por no convocar sesiones para renovar el CGPJ pese a tener desde 2018 una lista de candidatos.

