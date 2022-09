Las encuestas dependen... de con quién bailes

A los que no sabemos bailar, nos pasa con las encuestas como con el vals: nos tropezamos, pisamos. Porque las encuestas siempre son distintas, como se ve en esta revista de prensa. Fíjense en el compás de la de El País, hoy en su portada. El PP ganaría las elecciones con 121 escaños, pero Vox sólo obtendría 47 y la derecha no podría gobernar. El PSOE se quedaría en 104, pero sumando los 31 de Podemos y los de todos los partidos nacionalistas, autóctonos, vaciados, igualitarios, climatizados y energéticos lograría, ¡por un escaño!, la mayoría absoluta, que está en 176.

Por favor, ahora miren bien los pies de su pareja que cambiamos de música. Un dos, tres, un, dos, tres. Encuesta de EL ESPAÑOL: PP, 134 escaños y Vox 54. Mayoría absoluta.

Iván Redondo, que hacía los números para Sánchez, dice en La Vanguardia: "Si el lado izquierdo no acierta en el mensaje, todavía por definir y compartir entre Sánchez y Díaz, el PP, gracias a su ventaja estratégica en provincias como Soria, está camino de lograr un gobierno de partido único en el 2023". Qué mal suena eso de "partido único". Iván, cuidado que te exhuman.

De qué dependerá todo esto. Apunta La Razón: "Un 82% cree que la economía determinará el voto de las próximas elecciones".

Una vez, tuve en el colegio un profesor de Filosofía que le dijo a un alumno: "¿Quieres tu nota o te la mando rodando?". Ahí van, casi rodando, en pelotón, las notas de los ministros según este sondeo: Sánchez, 3,3; Irene Montero, 1,95; Alberto Garzón, 2,27; Isabel Rodríguez, 3,58. La única que aprueba es Margarita Robles, con un 6,07. Le siguen Luis Planas con un 4,49; y Yolanda Díaz, con un 4,3.

Mi profesor de Filosofía, además de mandar notas rodando, debe de estar algo desconcertado. Leo en El País: "La asignatura de Geografía e Historia en la Educación Secundaria tendrá 17 nuevas versiones este año, una por cada Comunidad autónoma. Madrid se desmarca con una gran saturación de contenidos, sin incluir ningún punto específico sobre desigualdad de género o minorías. En Cataluña se habla de la emancipación nacional. Sólo Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia mencionan en sus currículos a los Reyes Católicos".

La explicación del Gobierno la leo también en El País: "Es que se busca un enfoque más competencial". "Hijo, estudia. Papá, no lo entiendes, estoy dando a mi adolescencia un enfoque más competencial".

Menos mal que en Cataluña hay alguien que se toma en serio este inicio de curso. Cuenta ABC: "Talleres para maestros con el objetivo de que solo hablen catalán fuera del aula. La idea es que el catalán sea el instrumento de comunicación de toda la comunidad educativa y la lengua que favorezca la cohesión social. El profesor tiene que ser un modelo lingüístico".

Mientras tanto, nuestros líderes ¿qué hacen? Están preparando su cara a cara de mañana en el Senado. Sánchez lo combina con su proceso de habla, recorriendo calles y ciudades. Andrés Trapiello recupera la frase de Valle-Inclán: "Oiga, eso que usted me va a decir es mentira". Y Feijóo, revela El Mundo, no para de reunirse con el Ibex. "El Ibex se acerca a Feijóo ante la expectativa de cambio. El presidente del PP ha intensificado su agenda no oficial ante la gran cantidad de peticiones de reuniones y llamadas telefónicas que recibe de los grandes grupos empresariales".

Como hemos metido a Valle-Inclán, sigamos con el realismo mágico. Dentro de un rato, si todavía estás en la cama, pensarás que esto ha sido un sueño. El Confidencial: "La investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista catalán ha aflorado derivadas impensables, algunas especialmente tenebrosas. Uno de los principales implicados en la trama, el dirigente de ERC y supuesto cabecilla de Tsunami Democràtic, Xavier Vendrell, tenía en su ordenador un documento judicial de acceso restringido sobre la muerte por disparos en Colombia de un narco del clan de Sito Miñanco".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

