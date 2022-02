El exjefe de ETA Iñaki de Rentería niega ser el autor intelectual del asesinato de Gregorio Ordóñez

El exjefe de ETA Miguel Gracia Arregui, apodado Iñaki de Rentería, ha negado ante el juez ser el autor intelectual del asesinato de Gregorio Ordóñez. Según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, el etarra únicamente ha manifestado que no se identifica con los hechos que se le imputan.

Por lo demás, Arregui se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha querido aportar nada más ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Alejandro Abascal, quien le citó, tal y como avanzó este diario, por su presunta responsabilidad en la toma de la decisión de asesinar al concejal del PP en enero de 1995. La declaración no ha durado más de media hora.

Según el auto con el que el juez citó a Iñaki de Rentería, éste último formó parte "temporalmente" de la dirección de la banda terrorista "en las fechas en que asesinaron al señor Ordóñez". El magistrado considera que fue "integrante del comité ejecutivo de ETA entre mediados de 1992 (...) y su detención el 15 de septiembre de 2000".

En esa fecha, Iñaki de Rentería fue arrestado como responsable de los aparatos militar y logístico de ETA.

Abascal le ha tomado declaración por videoconferencia desde los Juzgados de San Sebastián y asistido por su letrado. En un primer momento, el interrogatorio estaba previsto para el próximo día 24, aunque finalmente hubo que adelantarlo a este lunes.

Una de las acusaciones populares, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha solicitado como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y designación de una domicilio. Por su parte, el Partido Popular, también personado en esta causa, ha solicitado prisión provisional.

Por el asesinato de Ordóñez ya fueron condenados los etarras que apretaron el gatillo y que conformaban el comando ejecutor: Valentín Lasarte y Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.

La acusación de Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, se dirige contra los miembros de la cúpula de ETA, a quienes consideran "presuntos autores detrás del autor" por su "dominio" de la organización terrorista y quienes ordenaron las muertes, de las que serían "corresponsables".

'Iñaki de Rentería'

En 2003, Ignacio Miguel Gracia Arregui fue condenado a 10 años de prisión por la Justicia francesa por "asociación de malhechores con fines terroristas".

En 2015, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el juez Santiago Pedraz, ya imputó a Iñaki de Rentería tras un informe de la Guardia Civil sobre la dirección de la banda terrorista en el momento del asesinato de Ordóñez. En esa cúspide, también figuraba Mikel Antza, que también ha sido interrogado por Abascal.

Por el atentado que acabó con la vida del político, finalmente, solo fueron condenados los autores materiales, quienes le dispararon cuando la víctima se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

Antes, en 2011, otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó el ingreso en prisión de Arregui por el secuestro de Ortega Lara entre 1996 y 1997. Tras ello, el magistrado se inhibió en favor del Juzgado de Pedraz, quien, finalmente, ese agosto archivó esta causa para Iñaki de Rentería.

