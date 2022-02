Alberto Núñez Feijóo alerta de que el PP "está en colapso" y pide a Casado "decisiones inmediatas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado este lunes sobre la crisis interna que vive el Partido Popular estos días, señalando que el partido está "en situación y colapso" y pidiendo al líder del PP "decisiones inmediatas".

"El PP está en situación de colapso. No se ha zanjado la crisis. Hay que tomar decisiones que no serán fáciles, pero deben ser inmediatas. Le he dicho al presidente del PP lo que pienso", ha destacado el presidente de la Xunta de Galicia.

Las declaraciones de Alberto Niñez Feijóo eran de las más esperadas en estos momentos. Feijóo lamentó que el partido se encuentre en "un momento de convulsión desde hace cinco días", una situaciñon que "no se merecen ni los militantes, ni el partido, ni España".

"Lamentablemente, mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado y, por tanto, hay que tomar decisiones. Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, serán decisiones que no sean fáciles, que serán complejas, pero han de ser decisiones inmediatas", reforzó.

El presidente de la Xunta de Galicia ha querido remarcar que "el PP es la única alternativa de Gobierno a un, en mi opinión, muy mal Gobierno en España" y, por ello, "tiene la obligación con el conjunto de la sociedad española de encontrar una solución, el camino de la alternativa" para, en sus palabras, "seguir siendo el referente del centroderecha reformista español".

Por lo tanto, el líder Popular ha querido dejar la pelota en el tejado de Pablo Casado, muy contestado estos días por los suyos: "A Casado le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y esa es su responsabilidad".

Sin embargo, Feijóo no ha querido desvelar cuál cree que tiene que ser la decisión del líder del partido, destacando que le manifestó su opinión "de forma clara, de forma leal y de forma nítida" a Casado este domingo: "Mi opinión la sabe él y yo no la voy a decir porque le debo lealtad al presidente del partido. Si él la quiere desvelar, que lo haga".

Feijóo tampoco quiso aclarar si daría un paso al frente, para liderar el partido, rechazan do hablar de "él" y de personalismos. "He venido a hablar del PP y de España", ha zanjado.

