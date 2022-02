Ayuso exige un "giro" en el PP: "Nos desangramos y hundimos. La situación es insostenible y muy grave"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la situación actual del PP es "insostenible" y reclama un "giro absoluto" inmediato a la dirección del partido. "La situación es muy grave y cada día peor", ha afirmado para alertar de que "nos desangramos y hundimos" en las encuestas.

Ayuso ha negado que exista "una guerra de intereses" entre ella y el líder del PP, Pablo Casado, porque "nunca" ha pretendido su puesto "ni quiero estar en su lugar" porque "mi sitio es Madrid". Además, considera que tienen que depurarse responsabilidades después de que le hayan "robado la presunción de inocencia". "No puede pasar por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid", ha añadido.

"Si tiene que haber dimisiones tiene que verse estos días", ha afirmado este lunes Ayuso, que no ha dado nombres, en la inauguración de una biblioteca pública en Boadilla del Monte.

Presunción de inocencia

Ayuso se ha quejado del "trato que le está ofreciendo a su familia" y ha denunciado que "se la persigue con cámaras hasta en el pueblo". "Se están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de 15 años", ha manifestado.

También ha criticado que desde la dirección nacional del PP se le ha robado su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en el partido.

Por ello, Ayuso advierte de que "esto no puede pasarse por alto" porque "es gravísimo lo que sucedido". "Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades", ha remarcado.

Ayuso: "Daremos a la Fiscalía toda la información que se requiera"

Fiscalía

La presidenta regional también ha anunciado que enviará a la Fiscalía "todos los documentos del contrato" entre la Comunidad y su hermano Tomás. Ayuso ha asegurado que conoció dicho contrato "año y medio más tarde"y que "nadie de mi Consejo intervino".

Así, ha acusado a su propio partido de arrastrarla a la Fiscalía recordando al PP y a los partidos de la oposición que su Gobierno trajo mascarillas cuando no había material sanitario ni protección de los médicos cuando "la compra centralizada del Gobierno fracasaba" y muchas empresas no eran capaces de adquirir el material necesario en los primeros meses de la pandemia de Covid.

Feijóo pide "desiones urgentes"

Casi a la vez que Ayuso, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Casado que tome "decisiones urgentes" dada la "situación de colapso" en la que se encuentra su partido.

"Es imprescindible hacerlo", ha sentenciado Feijóo, en declaraciones a los medios, en las que ha revelado que ha tenido una conversación con Casado, a quien ha resaltado le ha trasladado su "opinión", que se ha reservado "por lealtad". Pero ha urgido "decisiones inmediatas reiteradamente" y ha señalado que deben ir encaminadas a "unir" el partido.

Preguntado acerca de si él dará un paso al frente, ha rechazado hablar de "él" y de personalismos. "He venido a hablar del PP y de España", ha dicho.

