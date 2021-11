La Audiencia Nacional abre juicio oral a Josu Ternera por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra el exjefe político de ETA José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que causó la muerte a once personas, entre ellas seis niños.



El auto judicial, del que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada y al que ha tenido acceso Efe este jueves, desestima la petición de la defensa del etarra de sobreseimiento libre y archivo de la causa y la alternativa planteada de realización de nuevas pruebas complementarias, y aprueba el auto de conclusión del sumario instruido por el juez Ismael Moreno.



Los magistrados consideran que la petición de una instrucción suplementaria no procede, una vez conocido el sustrato de indicios llevados a cabo por el instructor del caso, y descartan aceptar "lo que no se haya planteado durante la fase de instrucción".



Señalan que el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que confiere la posibilidad de pedir nuevas diligencias no debe convertir en un "cajón de sastre" para instar al tribunal juzgadora adentrarse en los pormenores de la instrucción y acordara por sí mismo nuevas pruebas.



Y recuerdan que las partes ya tuvieron su momento durante la instrucción la posibilidad de plantear nuevas pruebas y de impugnar las propuestas por la acusación.



El tribunal también descarta los argumentos de la defensa al alegar que los hechos no son constitutivos de delito, y recuerda que la sala tercera de la AN confirmó el pasado mes de julio en apelación el auto de procesamiento contra Ternera tras valorar la "fortaleza" de los indicios de culpabilidad existentes contra él.



El letrado de la acusación particular en nombre de Antonio Frutos y Carmen Ortuño, supervivientes del atentado y la popular en nombre de la Asociación Española de Guardias Civiles, el abogado oscense Jorge Piedrafita, ha expresado su satisfacción ante la apertura del juicio oral contra Ternera.



En declaraciones a Efe, Piedrafita ha destacado que contra este auto no cabe recurso alguno, por lo que supone ya un "paso definitivo" para conseguir "sentar en el banquillo" al exjefe de la banda terrorista.



Ha expresado su compromiso, además, que trabajar para conseguir que se condene a Ternera "por dar la orden al comando Argala del atentado del coche bomba que provocó la masacre, con once personas asesinadas, seis niños, y 88 heridos a causa del brutal atentado".



El exdirigente etarra, de 70 años, en libertad condicional, será extraditado a España una vez cumpla con sus condenas en Francia.



La justicia francesa autorizó la extradición de Ternera por el atentado de la casa cuartel, pero también por su presunta implicación en el asesinato del directivo de la empresa Michelín Luis Hergueta en Vitoria en 1980, y en la financiación ilegal de ETA a través de las herriko tabernas.

