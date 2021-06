Cospedal desacredita a Bárcenas en un escrito al juez horas antes de declarar por Kitchen

Noticias relacionadas Las 30 anotaciones de Villarejo que implican a Cospedal y su marido en el espionaje a Bárcenas

Horas antes de comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigada, María Dolores de Cospedal, exnúmero dos del PP, ha dirigido un escrito al juez que investiga el caso Kitchen para aportar documentación en relación con los datos incriminatorios a los que se enfrenta y para desmentir al extesorero Luis Bárcenas.

Cospedal ha sido citada a declarar por el magistrado Manuel García-Castellón a la vista de las anotaciones que aparecen en las agendas del excomisario Villarejo, de las que se desprendería que en abril de 2012, en plena investigación del caso Gürtel, el PP habría "pedido ayuda para salvar al tesorero”.

El 23 de abril de abril de 2012, destacó el juez instructor en la resolución por la que dio a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, la condición de investigados, hay una anotación junto a las siglas IHL: ‘Aviso ayuda a Barc’. Al día siguiente, también referido a ILH, Villarejo escribió "charla breve. MD [María Dolores de Cospedal] agradeció aviso de Barc".

En un escrito presentado este martes a García-Castellón, el defensor de Cospedal, Jesús Santos, adjunta el documento en el que el 12 de febrero de 2009, nada más estallar el caso Gürtel, el PP pidió intervenir como acusación particular.

En 2013 el partido también intentó personarse en las diligencias sobre los llamados 'papeles Bárcenas' con la pretensión de actuar como acusación contra el extesorero del partido.

Cospedal era entonces secretaria general del PP. La defensa ha aportado al Juzgado informaciones sobre la investigación interna que promovió después de que Luis Bárcenas declarara que se pagaban sobresueldos. Cuando el extesorero la implicó a ella misma en esa práctica, Cospedal le demandó y el extesorero fue condenado por vulnerar su derecho al honor, al no poder probar su acusación.

El pendrive

El pasado miércoles, Bárcenas volvió a declarar a la Audiencia Nacional y aseguró que el 'pendrive' donde supuestamente guardó una conversación con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que probaría que éste conocía la 'caja b', salió de la sede de Génova junto a otra documentación sobre las finanzas del partido hacia el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias. De allí habría desaparecido por la operación parapolicial que Villarejo bautizó como Kitchen.

Según Bárcenas, cuando en 2013 el PP le despidió fue su chófer, Sergio Ríos -captado para la operación Kitchen- el que fue a por las cajas a Génova. El extesorero sostuvo que advirtió que el 'pendrive' no estaba casi dos años después, en enero de 2015, cuando empezó a revisar las cajas tras salir de prisión.

La defensa de Cospedal considera que las declaraciones de Bárcenas adolecen de una "total falta de credibilidad y verosimilitud". La que prestó el día 23 es "la decimocuarta versión de los hechos que proporciona y en la que

ha incurrido en numerosas contradicciones".

"Ante una información tan sensible como era el supuesto pendrive", señala, "no resulta en absoluto creíble que Bárcenas no mostrara el más mínimo interés en recoger las

27 cajas de la sala Andalucía de la calle Génova, que tardara dos meses en enviar su chófer a por ellas, que después de recogerlas no tuviera el más mínimo interés en

inspeccionarlas y comprobar que en las mismas se encontraba ese supuesto pendrive y que esperara un año y medio para cerciorarse de que el supuesto pendrive había desaparecido".

El escrito también destaca que ese "supuesto pendrive" no fue aportado por Bárcenas al juez instructor del caso Gürtel en su comparecencia del 15 de julio de 2013, cuando fue a declarar para reconocer la financiación ilegal del PP. Allí fue expresamente preguntado si tenía más documentación y Bárcenas aseguró que "no hay nada más".

En 2015 tampoco informó al Juzgado "de la desaparición de una información tan relevante en el mismo momento en que, según su propia versión (o, al menos, en la última de ellas), tuvo constancia".

El escrito recuerda que la Intervención General del Estado ha desacreditado por llamados papeles de Bárcenas y los califica de "montaje".

Incoherencias de Morocho

La defensa de María Dolores de Cospedal se refiere también a la declaración prestada el pasado 18 de junio por el inspector jefe Manuel Morocho. El principal investigador policial del caso Gürtel relató la existencia de trabas a sus pesquisas y aseguró que éstas se "resintieron" cuando en enero de 2015 fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa.



"Al contrario de lo que Morocho alega", sostiene Jesús Santos, "lo cierto es que cuando fue adscrito temporalmente a la DAO ya había concluido la instrucción" tanto del caso Gürtel como de los papeles de Bárcenas, "por lo que esa

adscripción ninguna incidencia pudo tener sobre su labor investigadora".

El auto de transformación a procedimiento abreviado de la la pieza principal del caso Gürtel-Época I fue dictado el 26 de noviembre de 2014, es decir, antes de que Morocho fuera trasladado a la DAO.

El auto de transformación de los papeles de Bárcenas se produjo el 23 de marzo de 2015. El último informe de la UDEF en estas diligencias, firmado por Morocho, es de octubre de 2014.