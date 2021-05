Bárcenas se hizo rico con las donaciones al PP, sugieren las defensas de los arquitectos de la sede

El abogado Luis Jordana de Pozas, defensor del arquitecto que llevó a cabo la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo, ha sostenido este martes en su exposición final ante el tribunal que su cliente no cobró ninguna cantidad en negro y ha sugerido que el extesorero del partido Luis Bárcenas consignó esos supuestos pagos en su contabilidad B para cubrir un posible desvío de fondos en su propio beneficio.

Jordana de Pozas ha combatido con contundencia las acusaciones de delitos fiscales y falsedad documental por las que el fiscal pide para Urquijo dos años y seis meses de cárcel, solicitud que la Abogacía del Estado eleva a cinco años.

La base principal de la acusación son los llamados papeles de Bárcenas, en los que el extesorero anotó supuestos cobros en metálico por parte de Urquijo por un total de 1,5 millones en los ejercicios de 2006 y 2008.

"Los papeles de Bárcenas son una chapuza, tal como ha dicho el perito de la Intervención General del Estado. No son en absoluto de fiar", ha subrayado el letrado, que ha defendido que no sólo no hay elementos que corroboren la veracidad de los pagos al arquitecto sino que incluso se le acusa por una supuesta recepción de 480.000 euros que ni siquiera está anotada en los documentos del extesorero.

"Ya puede buscar la Sala una anotación de 480.000 euros en los papeles de Bárcenas, que no existe. De modo que el fiscal dice que Bárcenas pagó algo que él mismo no puso en sus apuntes", ha remarcado el letrado.

No es el único "sinsentido" de un procedimiento que, denunció, ha conducido al embargo de todos los bienes de su cliente durante los últimos cinco años y medio, hasta el punto de que vive de su familia. La acusación popular que ejerce Izquierda Unida atribuye a Urquijo una defraudación fiscal que, según ese partido, consiste en "aumentar de forma fraudulenta la base imponible". "O sea, que Urquijo defraudó a Hacienda porque declaró más beneficio del que obtuvo. Un disparate", resumió Jordana de Pozas.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época del caso Gürtel, "que tantas veces se cita por las acusaciones para unas cosas sí pero para otras no", manifestó el letrado, declaró que Bárcenas acumuló en Suiza una fortuna de 47 millones de euros. "A día de hoy está por explicar de dónde proceden", añadió. "Porque de Gürtel [cobro de comisiones a cambios de contratos] son 900.000 euros. ¿De dónde ha salido lo demás?".

El defensor indicó que los procesos por financiación ilegal de partidos "han demostrado que el gestor de los eventuales dineros negros se enriquece con ellos en un 80% y al partido llega el 20% restante. En todos los procesos de corrupción de partidos".

Vaciar la caja B

Conectó esta circunstancia con el hecho de que Bárcenas vació la caja B del PP en diciembre de 2008, poco antes de que estallara el caso Gürtel, en el que acabaría siendo condenado a 29 años de prisión. "De repente", describió, "Bárcenas carga a Urquijo primero 235.000 euros y luego otros 200.000, y el saldo se queda en 49.000 euros que dice que reparte entre Rajoy y Cospedal, sus dos 'amigos'. La caja B se vacía justo cuando Bárcenas es cesado y el PP nombra gerente a Cristóbal Páez. Y Bárcenas lo hace de la forma más sencilla: simulando asientos con el gasto que le permite aparentar una salida de fondos mayor, que son las obras de la sede. Vació la cuenta de manera artificial", señaló.

El letrado sostuvo que el delito fiscal que se imputa a su cliente por el impuesto de sociedades de 2007 está prescrito, ya que el procedimiento no se dirigió contra él hasta septiembre de 2013. En todo caso, sostuvo, todas las cantidades fueron declaradas en 2008, por lo que no habría el ánimo de ocultar fondos o engañar a Hacienda que exige el delito fiscal.

También reprochó a la Abogacía del Estado que haya construido sus imputaciones a base de "medias verdades" y aplicando, de todos los posibles, el criterio más perjudicial. "La Abogacía del Estado le está pidiendo a la Sala que se incline por la interpretación más perjudicial, es decir, la sustitución del principio in dubio pro reo [en la duda, a favor del acusado] por el principio in dubio te arreo", se quejó.

Respecto a la imputación de falsedad documental, Jordana de Pozas aseguró que "todavía no sabe" qué concretos documentos sostienen las acusaciones que se han falsificado, "de qué forma se han alterado, quién lo ha hecho, en qué reside su inveracidad y cuál es su trascendencia". A su juicio, no se pueden reputar falsos documentos que eran borradores de certificaciones de obras sin firmar y con párrafos en rojo, azul o negro. "Son los típicos documentos que intercambian las partes para introducir los cambios que cada uno considera pertinentes", sostuvo.

También se ha mostrado beligerante con las acusaciones el letrado José Luis Sanz Arribas, defensor de Belén García, socia de Urquijo. A su parecer, las acusaciones han hecho un "ejercicio de alquimia jurídica y tributaria" para hacer imputaciones "inexistentes".

Sanz Arribas coincidió con su colega de la defensa en que Bárcenas "inventó" anotaciones y "colocó una serie de partidas falsas" y sostuvo que lo hizo con el fin de lucrarse personalmente.

"Déficit de documentación"

Con anterioridad, el abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, defendió la sinceridad de la "colaboración" de su cliente, que "ha renunciado a una postura defensiva" en una actitud "aparentemente indolente, pero sólo aparentemente: es producto de la reflexión y del arrepentimiento del que sufre la perdida de la libertad y se achaca la culpa de que su esposa esté en prisión".

Galán admitió que existe un "déficit de documentación", en referencia a la falta de documentos corroboradores de las manifestaciones de Bárcenas, pero sostuvo que ello se debe a la denominada operación Kitchen, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y referida a una supuesta actuación de mandos de Interior para robar pruebas de la caja B del PP que habría guardado el extesorero.

De los papeles de Bárcenas, el letrado dijo que "una cosa es que sean una chapuza y otra que no sean veraces".