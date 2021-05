El TS pregunta a los penados del 'procés' qué piensan del indulto dado que ellos no lo han pedido

La Sala Penal del Tribunal quiere oír la opinión que los condenados del 'procés' tienen de los indultos que terceras personas han solicitado para ellos antes de elaborar el informe que el alto tribunal tiene que remitir al Ministerio de Justicia.

En una resolución conocida este miércoles, los magistrados que juzgaron los delitos relacionados con el proceso unilateral de independencia llevado a cabo en Cataluña en 2017 acuerdan dar un plazo de cinco días para que los 12 condenados presenten alegaciones y "expresen lo que tengan por conveniente en relación a las peticiones de indulto formuladas en su favor"

El tribunal ha tomado esta decisión a la vista de que son terceras personas e instituciones, y no los propios condenados, los que instan la medida de gracia.

Todos ellos tienen un plazo común de cinco días para expresar lo que tengan “por conveniente acerca de esa petición” y formular, si lo consideran oportuno, “alegaciones previas a la elaboración” por la Sala del informe sobre los indultos que prevé la ley.

La resolución menciona el artículo 15 de la Ley de Indulto, según el cual serán condiciones tácitas de todo indulto "que no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos".

Éste es un trámite inusual. También lo es que algunos condenados hayan expresado su rechazo al indulto (perdón de la pena) porque lo que reclaman del Estado es una amnistía (perdón del delito).

El exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras llegó a hacer unas declaraciones públicas en las que aseguraba que el indulto "se lo pueden meter por donde les quepa".

En una entrevista a Nació Digital tras la sentencia del 'procés', Junqueras aseguró que le fallo no le había sorprendido y que es "un orgullo estar aquí (en prisión) por poner urnas".