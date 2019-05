El concejal que sabía demasiado: imputado un edil del PSC por acceder a los archivos de la Policía

Uno de los candidatos del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) a las elecciones municipales por Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y concejal de dicho ayuntamiento desde hace 16 años, está siendo investigado en un juzgado por acceder a archivos digitales de la Policía de su municipio.

Se trata de José Luis Martínez Cardoso, número cuatro en la lista del PSC en la localidad barcelonesa y responsable de Espacio Público, Convivencia y Civismo. El juzgado de instrucción número 3 de Badalona le investiga tanto a él como al sargento de la Policía Local por un presunto delito de revelación de secretos.

Varios agentes de la Policía Local presentaron una denuncia contra los dos ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Barcelona tras detectar que el concejal había accedido al programa informático desde el que los agentes gestionan las incidencias de su actividad diaria. Consideraron que había excedido sus competencias y que no era procedente que entrara en un programa que contiene datos confidenciales de los vecinos, como multas. Demasiada información para un concejal.

El programa utilizado por los policías, denominado DRAG, establece claves de acceso para cada uno de ellos. Éstos denunciaron que el edil, con el beneplácito del sargento de la Policía, había utilizado una clave secreta de otra persona para acceder al dispositivo.

La Guardia Civil estudió el caso y remitió la información al juzgado de instrucción número tres de Badalona que decidió investigar tanto al concejal como al sargento de la Guardia Civil.

"Todo quedará en nada"

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, el concejal Martínez Cardoso ha reconocido la investigación pero le quita hierro. Considera que se trata de una "pataleta sindical de varios policías" que "quedará en nada". Afirma que su partido no le pedido que dimita por su imputación y él no lo hará porque "no he cometido ningún delito, tengo la conciencia tranquila", defiende.

Según su versión de los hechos, el programa de gestión de incidencias policiales "no incluye datos confidenciales". Previamente, el concejal recibía la información sobre las incidencias locales por escrito y más tarde vía correo electrónico. En los últimos tiempos, decidió acceder personalmente al programa con una clave "que podría haber tenido cualquier otro técnico del ayuntamiento".

Los policías, sin embargo, defienden que se trata de una base reservada para ellos y de ahí que denunciaran los hechos.

El nombre de José Luis Martínez Cardoso ya salió a la luz en el año 2011, cuando fue detenido por los Mossos en una macrooperación contra una mafia china que explotaba sexualmente a mujeres y también se dedicaba al narcotráfico, la falsificación de documentos y el tráfico de seres humanos. Motivos por los que estuvo investigado por un presunto delito contra la administración pública. La Justicia archivó la investigación contra él y fue restituido en el consistorio de Sant Adrià de Besòs en el que ya ocupaba la concejalía de Vía Pública, de la que dimitió tras su detención.