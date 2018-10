Un fiscal de Madrid enardece a los separatistas: "La acusación por rebelión es injusta"

El fiscal delegado de medio ambiente en la Fiscalía de Madrid, César Estirado, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica en duros términos la acusación por rebelión que cuatro fiscales de Sala -la máxima categoría del Ministerio Público- están a punto de dirigir contra políticos independentistas catalanes procesados por el Tribunal Supremo.

El tuit fue difundido el pasado sábado a la vista de las informaciones periodísticas sobre la intención de Consuelo Madrigal (exfiscal general del Estado), Javier Zaragoza (exfiscal jefe de la Audiencia Nacional), Fidel Cadena y Jaime Moreno de presentar un escrito de calificación provisional en el que se acusará de rebelión a nueve procesados.

"Mi máxima decepción por la decisión de la Fiscalía de formular acusación por rebelión. Ojalá no se imponga finalmente: me parece una acusación sin fundamento legal, profundamente injusta y vulneradora de derechos fundamentales. Terrible", escribió Estirado. El texto se mantiene en su cuenta, en la que se identifica por su cargo de fiscal delegado de medio ambiente de Madrid.

El tuit coincide con las tesis de los procesados. Ese mismo sábado, el expresidente de Onmium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva en la cárcel de LLedoners, colgó en Twitter un mensaje en el que anuncia que en el juicio "acusaremos al Estado de vulnerar derechos fundamentales".

El mensaje del fiscal de Madrid, que cuenta con apenas 1.843 seguidores, alcanzó pronto 4,6K de 'me gusta' y 2,6K retuits, la mayoría de proindependentistas que elogian la "valentía" de Estirado y le dan las gracias "por decir la verdad".

Otros, en cambio, le preguntan si "tiene todas las pruebas que tienen los fiscales del Supremo como para decir lo que ha dicho".

Otras críticas a Estirado provienen de miembros del Ministerio Público. "Qué vergüenza que seas fiscal. Qué falta de respeto a nuestra carrera y a los compañeros que llevan el asunto", escribe uno de ellos.

César Estirado no ha contestado a estos comentarios. Sí lo ha hecho a otros para insistir en su tesis. "¿Soy el único que ve un vehículo destrozado? Y unos trabajadores públicos sitiados?", indicó un tuitero. El fiscal le contestó: "Como máximo pudo haber desórdenes públicos para los que causaron esos destrozos....".

En otro tuit, añadió que la "construcción" por rebelión "no puede ser más artificiosa. Como dijo el Tribunal de Schleswig-Holstein, esa movilización no tenía entidad alguna para poner en riesgo el sistema constitucional. Rebelión sería si milicias armadas hubieran asaltado los cuarteles y ocupado el puerto y aeropuerto".

El tuit inicial de Estirado ha causado estupor en sectores de la carrera fiscal, incluida su propia asociación, la Unión Progresista de Fiscales (a la que también pertenecen la fiscal general, María José Segarra, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado). Desde la UPF se considera "imprudente" que un fiscal "eche gasolina" en un asunto de especial complejidad y trascendencia como es la causa abierta en el Tribunal Supremo por el proceso unilateral de independencia en Cataluña.

No es probable que el tuit de Estirado tenga consecuencias para él. Desde la Inspección Fiscal ven dudoso que el régimen disciplinario de los fiscales permita entrar en sus opiniones personales, tanto por la ausencia de tipificación legal clara como por la primacía de la libertad de expresión.

En ese ámbito sitúa el propio Estirado sus mensajes en Twitter. "Pongo mis opiniones sobre distintos temas de actualidad, jurídicos y no jurídicos. No va más allá de un tuit, no tiene ninguna otra finalidad. Otros escriben artículos cuestionando la rebelión y yo escribo un tuit", manifestó a EL ESPAÑOL.

César Estirado protagonizó hace 10 meses un enfrentamiento con el hasta ahora fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, por querer incluir en una querella por una recalificación urbanística a Javier Gómez Gálligo, entonces director general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, dirigido por Rafael Catalá (PP). Primero la junta de fiscales decanos (por 24 votos de 27) y luego la junta de fiscales de Madrid (por 99 votos a favor, 38 en contra y 30 abstenciones) respaldaron el criterio de Polo.

Estirado acaba de participar en un concurso para ser destinado a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, aunque no ha conseguido la plaza. Los vocales de la UPF apoyaron a la candidata que ha resultado elegida, Teresa Peramato.