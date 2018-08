Vox denuncia a los CDR, "camisas pardas de los nazis", por colocar pancartas contra el Rey

El partido político Vox acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito contra la Corona del artículo 491.2 del Código Penal contra los autores responsables de la colocación y mantenimiento de las pancartas contra el Rey instaladas en la plaza de Cataluña de Barcelona el pasado 17 de agosto, coincidiendo con los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de la capital catalana y Cambrils en 2017.

En dicha denuncia, Vox dice que los Comités de Defensa de la República (CDR) que colocaron las pancartas contra Felipe VI "actúan como grupos violentos al estilo de las 'camisas pardas de los nazis'".

La pancarta colocada en el número 9 de la plaza de Cataluña, el lugar donde se celebró el homenaje a las víctimas con la presencia del Jefe de Estado, recogía el lema en inglés: "The spanish King is not welcome in the catalan countries" (el rey español no es bienvenido en los países catalanes) apareciendo la imagen del rey boca abajo.

Vox también denuncia la colocación de otra pancarta en la fachada de un edificio de la Rambla de Barcelona donde se celebró la ofrenda floral a las víctimas del 17-A en la que se veía a Felipe VI estrechando la mano al rey de Arabia Saudí.

Los denunciantes consideran que dichos hechos constituyen un "indebido uso de la imagen del Rey con la evidente intención de causar daño a la imagen y prestigio de la Corona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 491.2 del Código Penal" que dispone que "se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona".

De ahí que soliciten que la fiscalía admita a trámite la denuncia y ordene lo oportuno para identificar a los autores de tales hechos y la incoación y tramitación del correspondiente procedimiento penal contra los "responsables de la colocación y mantenimiento de las pancartas de la imagen del Rey instaladas el pasado 17 de agosto en Barcelona que han causado un daño al prestigio de la Corona".