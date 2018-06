El doctor Vela: “Yo no le he dado una niña a nadie”

Existían dudas de que el primer juicio de presunto robo de bebés en Europa se celebrara finalmente en la Audiencia Provincial de Madrid por la alta edad del único acusado, Eduardo Vela Vela (86 años), pero finalmente ha tenido lugar.

El ginecólogo, que era el director médico de la Clínica San Ramón de Madrid, ya cerrada y que estuvo situada en el Paseo de La Habana, habría entregado a Inés Madrigal Pérez a sus padres adoptivos "como un regalo" en junio de 1969, según sostiene la Fiscalía y la mujer presuntamente robada a su madre biológica.

Por estos motivos, el doctor está acusado de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental por los que se solicitan para él hasta 13 años de prisión. Esta mañana, sin embargo, Vela ha negado los hechos. Debido a su sordera, ha tenido complicaciones para escuchar las preguntas de la Fiscalía, la acusación y su defensa, pero ha dicho claramente, aunque en un tono muy bajo:"Yo no le he dado una niña a nadie".

El médico jubilado ha declarado que eran las matronas y las asesoras del centro quienes se encargaban de registrar a las madres que llegaban a dar a luz a los bebés. No ha podido recordar si en el centro había protocolos para recibir a las parturientas o para enterrar a los bebés que fallecían en el parto. Tampoco si las madres llegaban a la clínica para dar a luz acompañadas por monjas.

Precisamente tras ser preguntado sobre si en la Clínica San Ramón se practicaban adopciones, ha dicho que pudieron hacerlas las asistentas o alguna monja. "¿Pudo ser alguna monja?" ha preguntado la fiscal y, tras un largo silencio del acusado, ha contestado: "No lo recuerdo".

Desvincula a su esposa

Cuando le han mostrado su firma en el parte de nacimiento de Inés Madrigal Pérez de junio de 1969, el médico también ha declarado: "No lo recuerdo". Y, cuestionado sobre si le suena el nombre de la denunciante, agachando la cabeza e intentando acercarla hacia uno de los dos micrófonos que los funcionarios de la Audiencia le han acercado para que pudiera escucharse su voz, ha lanzado en voz muy baja, aunque claramente a la fiscal: "Yo no le he dado una niña a nadie".

Vela ha apartado a su mujer Adela Bermejo, que le ayudaba a veces en la Clínica, de cualquier responsabilidad en el caso juzgado. Ha dicho que el día del registro del parto de Inés Madrigal ella estaba en su casa.