Sólo 64.523 de los supuestos 860.000 militantes del PP se han inscrito para votar en las primarias

Apenas 64.523 militantes de los supuestos 860.000 afiliados que tiene el Partido Popular se ha inscrito en sendas sedes para votar el 5 de julio al sustituto de Mariano Rajoy.

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza el ránking con 12.119 afiliados apuntados, seguido de Madrid (10.020). La tercera autonomía con más inscritos es la Comunidad Valenciana (7.113). Tras el paso atrás de Alberto Núñez-Feijóo a la carrera sucesoria, en Galicia apenas participarán en el proceso 4.222 afiliados. En Castilla y León se han apuntado 6.691 militantes mientras que en Castilla-La Mancha, el feudo de María Dolores de Cospedal, 4.803. El gran pinchazo ha sido en País Vasco, donde solo participarán 618 personas.

El número de inscritos apenas supera los 2.000 en comunidades como Baleares (2.899), Aragón (2.106), Canarias (2.081) y La Rioja (2045). En Extremadura el número de inscripciones apenas alcanza los 1.884 mientras que Asturias y Cantabria empatan con 1.523 afiliados apuntados cada una. Cataluña es una de las autonomías con una participación más baja: apenas 1.762 afiliados se han apuntado en las cuatro provincias. Navarra cierra el ránking con 203 inscripciones, 39 más que Ceuta. En Melilla se han apuntado 422 militantes.

La alta competitividad en la carrera hacia la sucesión despertó el interés de los militantes. Sin embargo, todos aquellos que no estaban al corriente de pago debían abonar 20 euros previamente si querían participar en el proceso. Un gesto que indignó a las bases, que pedían a la Comisión Organizadora del Congreso que dejaran votar a todos los militantes que lo deseen. Las normas, sin embargo, son las que son y los estatutos indican que ningún militante que no esté al corriente de pago puede participar en este proceso. La mayoría de los afiliados ha optado por no participar antes de abonar la cuantía económica.

A pesar de que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguraba este mismo martes que el porcentaje no iba a ser muy alto, fuentes del partido conservador consultadas por este periódico consideraban que sólo el voto de 80.000 personas "no será un fracaso".