Alemania da argumentos contra Llarena: "Vemos la luz en países con una justicia mejor", dice Rull

El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, ha continuado esta mañana la estrategia de descalificación del sistema judicial español iniciada ayer por Jordi Sànchez, a coro con el Parlamento catalán, y ha manifestado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que en España "no hay división de poderes" y que "no estaríamos aquí si no hubiéramos ganado las elecciones" del pasado 21 de diciembre.

Rull, que ha comparecido ante el instructor tras ser procesado por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, esgrimió como contraste la situación de su exjefe Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia y pendiente de que se resuelva su entrega a España por parte de la Justicia alemana, que ha excluido el cargo de rebelión. "Vemos la luz en algunos países del norte de Europa donde existe una clase de Justicia mejor que ésta", ha espetado Rull al juez del Supremo.

Rull se encuentra en prisión incondicional desde el 23 de marzo, cuando fue encarcelado por Llarena tras dictar el auto de procesamiento por graves delitos que pueden conllevar hasta 25 años de cárcel. Según fuentes conocedoras de la declaración, el exconsejero también ha expresado su convicción de que el juicio oral "será un mero trámite".

Antes que él ha declarado el exconsejero de Interior Joaquim Forn, que ha pedido al instructor que revise su situación de prisión incondicional reafirmándose en la inexistencia de riesgo de fuga o de reiteración delictiva dado su arraigo familiar en Cataluña y después de haberse apartado de la vida política.